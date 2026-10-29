Impulsan venta directa de productos del campo a colonias de CDMX

La iniciativa abriría espacios en plazas, parques y ferias comunitarias para beneficiar a productores del suelo de conservación, especialmente en Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso reformar la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la capital para facilitar la venta directa de productos agrícolas y agroecológicos en distintas colonias, con el objetivo de reducir intermediarios y ampliar las oportunidades de comercialización para pequeños productores.

La iniciativa, presentada por el diputado Alberto Vanegas, plantea impulsar el esquema “Del Campo a tu Colonia”, mediante circuitos cortos de comercialización que vinculen a quienes trabajan la tierra con las personas consumidoras, de modo que los productores puedan obtener una mayor proporción del valor de sus mercancías.

La propuesta está dirigida especialmente a las comunidades productoras de Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, alcaldías que concentran parte de la actividad agrícola y florícola de la capital.

Vanegas señaló que la intención es generar alternativas de venta durante todo el año y evitar que las oportunidades comerciales se concentren en temporadas específicas, como las de nochebuena y cempasúchil.

Como ejemplo, mencionó que durante la temporada de nochebuena de 2025 se produjeron más de 1.8 millones de plantas en el suelo de conservación de la Ciudad de México; sostuvo que las oportunidades de venta directa deben extenderse durante todo el año y no limitarse a temporadas específicas, como las de nochebuena y cempasúchil.

“Tenemos una gran capacidad productiva en nuestra ciudad, pero necesitamos que ese esfuerzo encuentre más espacios para llegar a las personas consumidoras. No queremos que las oportunidades de comercialización se concentren únicamente en determinadas temporadas; buscamos que nuestras productoras y productores tengan alternativas para vender durante todo el año”, afirmó.

Espacios temporales de comercialización

El proyecto contempla promover espacios temporales de comercialización en plazas, parques, ferias y encuentros comunitarios, bajo condiciones de ordenamiento y respetando las atribuciones de las autoridades correspondientes.

El legislador sostuvo que la propuesta busca complementar los canales comerciales existentes, sin sustituir los mercados públicos ni afectar al comercio establecido.

“Queremos una Ciudad donde nuestros pueblos productores tengan más oportunidades, donde nuestras colonias puedan consumir productos locales y donde el crecimiento urbano no signifique darle la espalda al campo. Que lo que se produce en nuestra tierra llegue a nuestras colonias y que el esfuerzo de quienes la trabajan se traduzca en mejores oportunidades para sus familias”, concluyó.