Ofrenda Monumental del Palacio de Gobierno del Edomex recibe a 951 visitantes en su primer día





La Ofrenda Monumental de Día de Muertos instalada en el Palacio de Gobierno del Estado de México recibió a 951 visitantes durante su primer día de exhibición, entre ellos habitantes de seis entidades del país y personas procedentes de Brasil.

La muestra, inaugurada por la gobernadora Delfina Gómez se encuentra en el patio central del recinto, conocido como La Casa del Pueblo, en el centro de Toluca. Su diseño incorpora flores de cempasúchil, catrinas, mariposas monarca y otros elementos relacionados con las tradiciones mexicanas para recordar a las personas fallecidas.

La ofrenda está inspirada en la mariposa monarca y en las creencias de algunos pueblos originarios que asocian la llegada de esta especie con el retorno de las almas de los seres queridos durante las celebraciones de Día de Muertos.

Los atractivos incluyen un tapete de aserrín de ocho metros de diámetro, dos puentes que simbolizan el tránsito entre el mundo terrenal y el espiritual, catrinas elaboradas por una artesana de Temoaya, momias provenientes de Texcoco y un traje típico de chinelo.

La exposición también incluye un homenaje a los animales de compañía que han muerto, con representaciones que buscan incorporar a perros y otras mascotas en las expresiones de recuerdo propias de esta celebración.

En el primer día, visitantes destacaron distintos aspectos de la muestra y la importancia de preservar las tradiciones relacionadas con el Día de Muertos.

Mayra Rodríguez, habitante de Toluca, señaló que este tipo de espacios contribuyen a mantener vivas las costumbres y a recordar a quienes han fallecido.

“Que no se pierdan nuestras tradiciones, que sigan recordando a sus seres queridos y que vengan, que disfruten y que visiten, ya que tenemos la oportunidad de que podamos presenciar este tipo de ofrendas monumentales”, expresó.

María Mercedes Valdez Mondragón, residente de Metepec, también invitó a las familias a recorrer la instalación y consideró importante conservar estas expresiones culturales. “Yo le recomiendo a la gente que venga a visitar aquí porque es una ofrenda muy bonita que no se debe perder uno todo esto porque el recordar es vivir”, comentó.

Por su parte, Lindsey Gómez, habitante de Toluca, destacó la inclusión de los animales de compañía en la composición de la ofrenda, un elemento que consideró significativo por el vínculo afectivo que las personas mantienen con sus mascotas.

“Desde el momento en el que entré, el hecho de que tienen la simbología de los perritos, creo que para mí pues eso me representa, se me hace súper bonito que también aquí lo hayan representado en la ofrenda”, afirmó.

La presencia de visitantes de la Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Sinaloa y Yucatán, además de Brasil, marcó la afluencia registrada durante la primera jornada de la exposición.

La Ofrenda Monumental permanecerá abierta al público hasta el 10 de noviembre. El horario de visita será de lunes a viernes, de 09:00 a 19:00 horas, y sábados y domingos, de 09:30 a 17:30 horas.

El acceso es gratuito, aunque las personas interesadas deben realizar un registro previo y presentar una identificación para ingresar al Palacio de Gobierno, ubicado en el centro de Toluca.