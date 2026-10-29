Metro exhibe monoplaza en Ciudad Deportiva por el Gran Premio de México

Fórmula 1 x Metro CDMX

Los aficionados al automovilismo podrán tomarse fotografías con un automóvil monoplaza con el logotipo del Metro en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9, como parte de las actividades que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) preparó con motivo del Gran Premio de México de Fórmula 1.

El vehículo estará exhibido en el vestíbulo de la estación a partir de este viernes 30 de octubre y hasta el domingo 1 de noviembre, para que los usuarios y visitantes puedan tomarse fotografías individuales o grupales durante los días de actividades relacionadas con la competencia.

El STC informó que también tiene preparadas otras sorpresas para ambientar la exhibición, con elementos alusivos a las carreras automovilísticas.

Línea 9 tendrá operativo especial de seguridad

Ante la afluencia de aficionados que se espera durante el fin de semana, el Metro implementará un operativo especial de seguridad en la Línea 9, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.

El dispositivo contará con 510 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y 40 vigilantes del Metro, quienes reforzarán la vigilancia, particularmente en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez, sede de la competencia.

El objetivo es fortalecer la seguridad y facilitar el desplazamiento de los asistentes durante los días del evento automovilístico.

Adrián Rubalcava Suárez

¿Qué estaciones del Metro quedan cerca del Autódromo?

Las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y Velódromo, todas de la Línea 9, son alternativas para llegar a la zona del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El organismo también exhortó a los usuarios a respetar las medidas de seguridad durante sus traslados: no rebasar la línea amarilla de los andenes, permitir el cierre libre de las puertas de los trenes y evitar la caída de objetos metálicos a las vías.

Asimismo, recordó que no está permitido ingresar a las instalaciones con bebidas alcohólicas.

Con estas medidas y la exhibición del monoplaza, el Metro busca acompañar las actividades del Gran Premio de México y facilitar la movilidad de los aficionados que acudirán a la competencia.