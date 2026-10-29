¿Quién era el ‘Caníbal de Atizapán’? Reportan la muerte de Andrés Filomeno Mendoza este jueves 29 de octubre

Andrés Filomeno Mendoza Celis Asesino serial conocido como Caníbal de Atizapán (ESPECIAL)

El asesino en serie conocido como el “Caníbal de Atizapán” murió a sus 78 años. La causa de muerte parece haber sido complicaciones con una diabetes no tratada.

¿Quién era el “Caníbal de Atizapán”, asesino en serie?

Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el “Caníbal de Atizapán”, fue un homicida y feminicida múltiple que operó en el Estado de México durante dos décadas. Nació en 1947 y por muchos años, trabajó como carnicero en el municipio Atizapán de Zaragoza, donde residía antes de su arresto.

Se le vinculó con 19 asesinatos, pero se cree por libretas en las que se llevaba un registro de sus víctimas que pudo haber cometido hasta 30. En su mayoría se encontraron restos de mujeres, pero también se hallaron los de un hombre y un niño de 7 años.

Las autoridades lo capturaron después del feminicidio de Reyna González Amador en Atizapán. Reyna acudió a casa de Mendoza debido a que este frecuentemente le llevaba celulares para reparar al negocio que ella tenía. Reyna le habría avisado a su esposo, quien era policía. Cuando no se apareció más tarde, el marido de la difunta irrumpió en casa del homicida y encontró los restos de su esposa.

En su domicilio se hallaron 4 mil 300 restos óseos, junto con prendas de ropa, accesorios y productos de mujer. También se encontraron casetes documentando los crímenes.

En 2022, a Mendoza se le juzgó culpable del asesinato de Reyna y fue condenado a una sentencia vitalicia. Subsecuentemente se le dictaron ocho sentencias más, de entre 23 y 92 años. En su juicio, confesó comerse a sus víctimas. “Yo lo único que quiero es decir la verdad. Lo he hecho, ya ni modo”. El modus operandi de Mendoza Celis era conocer mujeres en bares de Tlanepantla y los alrededores, para luego llevarlas a su casa, drogarlas y acuchillarlas. Luego, las desmembraba y se las comía o las enterraba.

Mendoza Celis permaneció encerrado en el penal de Tenango del Valle hasta que su salud empeoró antes de su fallecimiento y fue trasladado Hospital Adolfo López Mateos en Toluca.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) produjo un documental sobre el asesino llamado Caníbal: Indignación total (2022), el cual relata todo lo que se sabe del caso.