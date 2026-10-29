Mega marcha nacional del IMSS: Trabajadores de salud anuncian nuevas manifestaciones y bloqueos para este 30 de octubre

Mega marcha nacional del IMSS CIUDAD DE MÉXICO, 21OCTUBRE2026.- Trabajadores y trabajadoras jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon para exigir justicia de Centro Médico Siglo XXI hacia el Zócalo capitalino. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Los jubilados y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han anunciado que realizarán una megamarcha nacional este viernes 30 de octubre y que la principal concentración será en la CDMX.

Dicha movilización causará afectaciones en la movilidad vial en la capital del país, ya que se contempla que varios contingentes salgan desde distintos puntos de la ciudad. Los trabajadores del IMSS quieren visibilizar sus inconformidades laborales.

¿Habrá mega marcha nacional del IMSS este viernes 30 de octubre?

Se ha anunciado que los trabajadores y jubilados del IMSS realizarán una megamarcha tanto en la capital del país como en 14 estados este viernes 30 de octubre para visibilizar sus peticiones de mejoras laborales y crear presión ante las autoridades.

Durante la Primera Mañanera de la Resistencia, realizada el martes pasado, los trabajadores entregaron en Atención Ciudadana de Presidencia su pliego petitorio, donde una de las principales peticiones es la destitución del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos.

¿Dónde se manifestarán los trabajadores IMSS y qué avenidas bloquearán?

De acuerdo con los trabajadores del IMSS, se tiene planeado que salgan dos contingentes de la CDMX durante la mañana y la tarde de este viernes 30 de octubre. Aunque todavía no se sabe con exactitud hacia dónde se dirigirán, estos son los puntos de partida:

1.er contingente: Partirá a las 10:00 horas desde las Oficinas Centrales del IMSS, las cuales se encuentran sobre Paseo de Reforma.

Partirá a las 10:00 horas desde las Oficinas Centrales del IMSS, las cuales se encuentran sobre Paseo de Reforma. 2.º contingente: Saldrá a las 15:00 horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en la avenida Cuauhtémoc.

Por lo que, con la información que se tiene hasta el momento, las principales avenidas afectadas serán: Paseo de la Reforma, avenida Cuauhtémoc, la colonia Doctores y calles del Centro Histórico.

¿Por qué se manifestarán los trabajadores del IMSS?

Las principales exigencias de los trabajadores y jubilados del IMSS son las mejoras de sus condiciones laborales, el abastecimiento de recursos para los hospitales, un aumento salarial y la destitución de Rafael Olivos, secretario general del SNTSS.

También su manifestación ocurre después de que el 21 de octubre el Consejo Técnico del Seguro Social aprobara un incremento salarial del 8% para los trabajadores; no obstante, los manifestantes consideran que sus peticiones no han sido abordadas correctamente.