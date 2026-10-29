Clara Brugada anuncia homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes

Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que este viernes se realizará un homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Palacio de Bellas Artes, luego de su fallecimiento. La ceremonia busca reconocer su trayectoria política, su lucha por la democracia y el legado de la corriente cardenista en el país.

El anuncio se realizó durante la inauguración de la ofrenda monumental y de la catrina más grande del mundo, donde la mandataria dedicó unas palabras al político y destacó su participación en la vida pública de México y en la transformación de la capital.

Reconoce su legado en la CDMX

Brugada recordó a Cárdenas como un luchador por la democracia y señaló que su trayectoria también está relacionada con el desarrollo de una ciudad con derechos y libertades. Durante su mensaje, lo identificó como uno de los impulsores de las condiciones que hoy permiten realizar actividades culturales y espacios públicos para la población.

La mandataria expresó sus condolencias y pidió recordar su contribución a la vida política nacional. También invitó a la ciudadanía a asistir al homenaje que se llevará a cabo en Bellas Artes, donde el político estará presente de cuerpo presente.

Preparan ofrendas en el Zócalo

Además de la ceremonia en el recinto cultural, Brugada anunció que en el Zócalo capitalino se colocarán ofrendas dedicadas a Cárdenas, con la participación de las personas que acudan a las actividades.

Al concluir su intervención, la jefa de Gobierno reiteró su reconocimiento al político con la consigna: “¡Que viva Cuauhtémoc Cárdenas!”, e invitó a los asistentes a acompañar las actividades en su memoria.