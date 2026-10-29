Fórmula 1 y Día de Muertos dejarán derrama de más de 35 mil millones de pesos en CDMX





La realización del Gran Premio de Fórmula 1 y las celebraciones por el Día de Muertos generarán una derrama económica superior a los 35 mil millones de pesos en la Ciudad de México, donde la ocupación hotelera se encuentra cerca de 100 por ciento y más de medio millón de visitantes han llegado para participar en ambos acontecimientos, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En la inauguración del Pabellón Ciudad de México, instalado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la mandataria señaló que la coincidencia entre la competencia automovilística y las actividades culturales representa una oportunidad para impulsar el turismo y la actividad económica, con beneficios para hoteles, restaurantes, mercados y pequeños negocios.

Fórmula 1 y Día de Muertos dejarán derrama de más de 35 mil millones de pesos en CDMX

El Gran Premio se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre, mientras que las actividades relacionadas con el Día de Muertos incluyen el desfile programado para este sábado, una de las celebraciones que, de acuerdo con Brugada, contribuyen a atraer visitantes nacionales e internacionales.

La capital recibió a más de medio millón de visitantes que buscan asistir a la carrera y conocer las tradiciones de la ciudad.

La combinación de eventos deportivos y culturales fortalece la proyección internacional de la capital y genera oportunidades de empleo e ingresos para miles de familias, dijo Brugada.

Fórmula 1 y Día de Muertos dejarán derrama de más de 35 mil millones de pesos en CDMX

En ese contexto, el gobierno capitalino habilitó tres pabellones interactivos en las zonas verde, azul y amarilla del autódromo, con representaciones de elementos culturales y turísticos como las trajineras de Xochimilco, la lucha libre y el Paseo de la Reforma.

Clara Brugada afirmó que estos espacios buscan acercar a los asistentes a las tradiciones de la ciudad y motivarlos a conocer otros lugares, barrios y expresiones culturales más allá del circuito de carreras.

“Queremos que, quien venga a la Fórmula 1, se enamore de la Ciudad de México”, expresó.

La mandataria también reconoció el trabajo de las autoridades encargadas de la seguridad y la organización de los eventos. Aseguró que la infraestructura, la conectividad y la capacidad logística de la capital permiten recibir espectáculos internacionales.

El Gran Premio acumula más de 157 mil millones de pesos en beneficios

Además, Alejandro Soberón Kuri, presidente y director general de CIE y del Gran Premio de la Ciudad de México, destacó la proyección internacional de la competencia y su contribución a la economía nacional desde su regreso al calendario de Fórmula 1 en 2015.

Las cifras presentadas por el directivo indican que durante 2025 la categoría alcanzó una audiencia global de 827 millones de aficionados. En ese mismo año, el Gran Premio de México recibió a 401 mil 326 asistentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Soberón indicó que, en sus primeros 11 años, el evento ha generado más de 157 mil millones de pesos en beneficios económicos y exposición mediática, además de contribuir a la creación de más de 93 mil empleos. Añadió que 3.6 millones de aficionados han disfrutado de la carrera de manera presencial desde su regreso.

La competencia tiene difusión en más de 200 países mediante 160 televisoras, lo que, según el directivo, permite proyectar internacionalmente a la capital y promover su oferta turística y cultural.

Del mismo modo, anunció que la Fórmula 2 llegará por primera vez a México en 2027, durante el fin de semana del Gran Premio, con lo que se ampliará la oferta automovilística para los aficionados.

Además, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz señaló que la demarcación participa en los operativos coordinados con el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar la seguridad de los visitantes y de los habitantes de las colonias cercanas al recinto.