Detienen a cuatro personas y aseguran más de 47 kilos de droga en el AICM

Inspección y vigilancia realizadas en la aduana de las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

Autoridades federales y de la Ciudad de México detuvieron a cuatro personas y aseguraron aproximadamente 47.44 kilogramos de presuntas drogas durante distintos operativos de inspección y vigilancia en las aduanas de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con información de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, las acciones incluyeron dos intervenciones contra el presunto tráfico de drogas y una detención relacionada con la manipulación irregular de equipaje.

En el primer caso, derivado de trabajos de inteligencia y de reportes de usuarios por el robo y sustracción de objetos de maletas, personal de Marina identificó a un hombre de nacionalidad mexicana que manipulaba de manera inusual varios equipajes en el área de procesamiento, ante ello, los elementos intervinieron y lo detuvieron.

En otros dos eventos, enfocados en prevenir el tráfico de sustancias ilícitas, fueron detenidas tres personas. En el primero, dos hombres mexicanos fueron sorprendidos cuando presuntamente intentaban trasladar a España 17 paquetes con un peso bruto aproximado de 19.9 kilogramos de posible cocaína. Ambos habían arribado al aeropuerto en un vuelo procedente de Guadalajara, Jalisco.

Inspección y vigilancia realizadas en la aduana de las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

En una segunda intervención, otra persona fue detenida en posesión de 18 paquetes con alrededor de 21.44 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, así como cinco paquetes con aproximadamente 6.1 kilogramos de posible cocaína. El cargamento tenía como posible destino Corea del Sur.

Las cuatro personas fueron informadas de sus derechos y puestas, junto con las sustancias aseguradas, a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

Las instituciones participantes estimaron que los aseguramientos representan una afectación económica de aproximadamente nueve millones 125 mil 254 pesos para la estructura operativa y logística de grupos delictivos.

La ANAM, Marina y las dependencias de seguridad señalaron que estos operativos forman parte de las acciones coordinadas para reforzar la vigilancia y el control aduanero en el aeropuerto.