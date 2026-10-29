¿Cuándo ponen la Megaofrenda UNAM? Fechas, horarios y mapa para ubicar cada ofrenda (Galo Cañas Rodríguez)

Como parte de la edición número 29 del Festival Universitario de Día de Muertos, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartió los detalles de la Megaofrenda en Ciudad Universitaria, la cual tiene como objetivo la celebración de la memoria viva, reconocer los acontecimientos de las personas y los momentos que formaron a la UNAM.

Este año, la temática del evento será “475+ Trayectorias que nos sustentan”, en honor a los 475 años de historia que cumple la Universidad.

Fechas y horarios de la Megaofrenda de la UNAM

La Megaofrenda de Día de Muertos de la Universidad estará disponible del sábado 1 de noviembre hasta el lunes 2 de noviembre de 2026, en la explanada del Universum Museo de las Ciencias en Ciudad Universitaria.

El acceso estará disponible a partir de las 11:00 hasta las 21:00 horas, la entrada al evento es libre y gratuita.

Lugar : explanada del Universum.

: explanada del Universum. Fechas : sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre.

: sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre. Horario : 11:00 a 21:00 horas.

: 11:00 a 21:00 horas. Costo: gratuito.

Mapa de las ofrendas de la UNAM

Para ubicar cada una de las 78 ofrendas que serán expuestas en esta edición, la UNAM compartió un mapa EN la página Megaofrenda UNAM; dentro podrás buscar por número o nombre la ofrenda de tu agrado.

También podrás ubicar algunos elementos como:

Talleres

Sanitarios

Carpas informativas

Paradas del Pumabús

Zona de comida

¿Quiénes participarán en la Megaofrenda en CU?

De acuerdo con información oficial, en la edición XXIX del Festival Universitario de Día de Muertos participarán más de 70 ofrendas por distintas entidades académicas y comunidades universitarias. Entre ellas:

Facultades de Ciudad Universitaria.

Facultades de Estudios Superiores.

Escuelas Nacionales Preparatorias.

Colegios de Ciencias y Humanidades.

Escuelas del sistema incorporado.

Escuelas Nacionales de Estudios Superiores.

Sedes universitarias en el extranjero.

¿Cómo llegar a Ciudad Universitaria?

Puedes llegar a la Universum desde el transporte público o en un transporte particular:

Metro : en la estación Universidad de la Línea 3, donde deberás tomar la Ruta 3 del Pumabús.

: en la estación Universidad de la Línea 3, donde deberás tomar la Ruta 3 del Pumabús. Metrobús : en la estación Centro Cultural Universitario de la Línea 1, solo tendrás que caminar un par de minutos hacia el museo.

: en la estación Centro Cultural Universitario de la Línea 1, solo tendrás que caminar un par de minutos hacia el museo. Transporte particular: tanto en días festivos como en fines de semana, el acceso a CU suele ser por avenida del Imán.

Igualmente, dentro de CU se ofrece un servicio de transporte gratuito; puedes consultar las rutas y horarios en su sitio oficial.