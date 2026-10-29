Delfina Gómez reconoce al Ejército por 60 años de aplicación del Plan DN-III-E

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez encabezó una ceremonia en Toluca por los 60 años de aplicación del Plan DN-III-E, mecanismo mediante el cual el Ejército Mexicano auxilia a la población civil ante emergencias y desastres.

El acto se realizó en la Plaza de los Mártires, donde se llevó a cabo el izamiento de la Bandera Nacional. Durante la ceremonia, la mandataria entregó un reconocimiento al general de Brigada de Estado Mayor José Efraín Amancio González Zea, comandante de la 22/a Zona Militar, en representación de las Fuerzas Armadas.

El Plan DN-III-E contempla la participación del personal militar en acciones de prevención, auxilio y recuperación de comunidades afectadas por contingencias, con el objetivo de proteger la vida y la integridad de las personas.

A seis décadas de su aplicación, este instrumento constituye uno de los mecanismos de intervención del Ejército Mexicano para atender a la población civil ante situaciones de emergencia y desastres.

La ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional Mexicano y del Himno del Estado de México, como parte de la conmemoración.