Refuerzan seguridad, movilidad y mantenimiento en el Centro Histórico

Población en México (Andrea Murcia Monsivais)

La Autoridad del Centro Histórico reportó acciones de seguridad vial, mejoramiento urbano y mantenimiento de espacios públicos, entre las que destacan ocho operativos de tránsito, 312 sanciones y remisiones, así como 73 intervenciones para mejorar las condiciones de calles y plazas durante el periodo informado.

Durante la Décima Mesa de Museos y Recintos Culturales de 2026, encabezada por el coordinador general de la dependencia, Carlos Cervantes Godoy, se dieron a conocer los resultados de los trabajos realizados en coordinación con distintas instituciones para atender las necesidades de esta zona tan concurrida de la Ciudad de México.

En materia de movilidad, se informó sobre ocho operativos de tránsito que derivaron en el envío de 158 motocicletas al depósito vehicular, 145 vehículos sancionados, dos ciclotaxis retirados y siete personas presentadas ante juzgados cívicos.

Respecto al mejoramiento urbano, la autoridad reportó 73 acciones y 38 trabajos de mantenimiento en calles y plazas del Centro Histórico. Entre las labores se encuentran ocho desazolves, el lavado de 22 plazas públicas y trabajos de mantenimiento en cinco espacios.

Durante la reunión, representantes de museos y recintos culturales compartieron sus percepciones sobre las condiciones de seguridad, limpieza, mantenimiento y movilidad en los alrededores de sus instalaciones.

Además, reconocieron los trabajos realizados y señalaron aspectos que requieren mayor atención.

Cervantes Godoy destacó la coordinación entre las dependencias encargadas de la seguridad, el tránsito y el mantenimiento urbano, así como la comunicación con los recintos culturales para atender las necesidades de la zona.

Al cierre de la sesión, el funcionario invitó a la ciudadanía a participar en el Festival Entre Xolos y Catrinas 2026 y a visitar las ofrendas instaladas en museos y recintos culturales del Centro Histórico.