GP de México 2026 No habrá estacionamiento en el Autódromo; estas son las rutas y tarifas de transporte (Fórmula 1)

Uno de los eventos más esperados en la CDMX ha llegado y el Gran Premio de México 2026 empezará desde este viernes con las prácticas libres y continuará hasta el domingo, cuando finalizará con la emocionante carrera.

Esta ocasión será especial porque marcará el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a esta competencia en tierras mexicanas, después de su ausencia la temporada pasada; además, estará celebrando sus 300 grandes premios en su trayectoria en la máxima categoría.

Sin embargo, se ha anunciado que no habrá estacionamiento en el GP de México 2026, por lo que los asistentes han empezado a buscar las distintas opciones para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cuáles son las opciones para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez?

Debido a que no estará habilitado el estacionamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Gran Premio de la Ciudad de México ha publicado distintas opciones para llegar al recinto y no perder la magnífica experiencia de asistir a la Fórmula 1.

Ticket2Ride

Una de las maneras que se ofrecen para llegar al recinto es mediante la adquisición del Ticket2Ride, el cual es un transporte colectivo privado que garantiza el traslado de ida y vuelta desde distintas bases de la CDMX.

Transporte público

El transporte público es una de las mejores opciones para moverse dentro de la Ciudad de México y para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez. Los asistentes podrán usar tanto el Metro como el Metrobús y también habrá un camión especial que trasladará a las personas de una puerta a otra, aunque pedirá boleto para poder subir.

Apps móviles

A su vez, aquellos que quieran ir más cómodos podrán hacer uso de las distintas alternativas que ofrecen las apps como Uber, Didi, InDrive y Cabify, aunque esta opción tiene un costo más elevado.

¿Cómo llegar al GP de México en transporte público?

El Metro es la opción predilecta para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que cuenta con 12 líneas en distintos puntos de la ciudad. Los asistentes podrán utilizar la Línea 9 y tendrán que bajarse en la estación Velódromo, Ciudad Deportiva o Puebla, las cuales son las más cercanas al recinto.

También el Metrobús será una opción adecuada para quienes utilizan este transporte; las estaciones Iztacalco y UPIICSA de la Línea 2 son las más cercanas al Autódromo, aunque se tiene que caminar más.

¿Cuáles son las tarifas de transporte para llegar al GP de México 2026?

El Ticket2Ride tiene un costo de $350 pesos por el viaje redondo y es necesario aclarar que se tiene que comprar un boleto por día o, si se prefiere, también están a la venta por abonos, es decir, por los tres días. Mientras que el transporte público es una de las maneras más accesibles para llegar al recinto, ya que el Metro cuesta solo $5 pesos y el Metrobús $6 pesos.