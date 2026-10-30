Atizapán de Zaragoza implementa operativo especial en panteones por Día de Muertos

Atizapán de Zaragoza pondrá en marcha un operativo especial en los panteones del municipio con motivo de las celebraciones de Día de Muertos, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de las familias que acudirán a visitar a sus seres queridos.

Para ello, elementos de Seguridad Pública mantendrán presencia permanente en los camposantos para salvaguardar la integridad de los visitantes y brindar apoyo ante cualquier eventualidad durante las jornadas de mayor afluencia.

Asimismo, personal de Protección Civil estará disponible para atender emergencias y ofrecer asistencia inmediata en caso de ser requerida por la ciudadanía.

Como parte de las acciones preventivas, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán (SAPASA) realiza trabajos de desazolve en el río ubicado en las inmediaciones de los panteones Jardín de las Palmas y San Mateo, con el propósito de reducir riesgos y mejorar las condiciones de seguridad para los asistentes.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la población para colaborar en el mantenimiento del orden y la limpieza de los espacios, respetando los horarios establecidos para las visitas y depositando la basura en los lugares destinados para ello.

Con estas medidas, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza busca ofrecer condiciones seguras y adecuadas para que las familias puedan honrar a sus difuntos durante esta tradicional celebración.