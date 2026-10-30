Gobierno del Edomex reúne a especialistas para analizar retos de planeación urbana





El Gobierno del Estado de México reunió a autoridades, académicos y especialistas nacionales e internacionales para analizar propuestas de planeación urbana, coordinación metropolitana y desarrollo sostenible, durante el Foro Nacional “Buenas prácticas de gobernanza: planeación, coordinación y transformación del territorio”.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), se llevó a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), como parte de Octubre Urbano, iniciativa global de ONU-Hábitat.

En la apertura, el titular de la Sedui, Carlos Maza Lara, señaló que la planeación de las ciudades debe considerar las necesidades de la población que se desplaza entre municipios para realizar actividades cotidianas, como estudiar y trabajar.

Indicó que la infraestructura pública debe contribuir a conectar comunidades, mejorar la calidad de vida y favorecer la convivencia y el tejido social, ante la dinámica metropolitana de la entidad.





Las actividades del foro incluyeron mesas de trabajo sobre planeación territorial sustentada en evidencia y necesidades locales, desarrollo de obras con impacto metropolitano, gestión integral de residuos sólidos y construcción de “ciudades esponja”, un modelo que busca mejorar la adaptación urbana frente al cambio climático.

Los participantes intercambiaron experiencias y propuestas para fortalecer la coordinación entre autoridades y otros sectores involucrados en el desarrollo de las ciudades, así como para atender problemáticas que rebasan los límites administrativos de los municipios.