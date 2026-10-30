Megamarcha del IMSS hoy 30 de octubre: ruta, calles bloqueadas y hora de inicio

Megamarcha del IMSS hoy 30 de octubre CIUDAD DE MÉXICO, 21OCTUBRE2026.- Trabajadores y trabajadoras jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon para exigir justicia de Centro Médico Siglo XXI hacia el Zócalo capitalino. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Los trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han convocado a una megamarcha nacional para el día de hoy viernes 30 de octubre; mientras que la principal concentración será en la CDMX. Esto ocurre después de que el Consejo Técnico aprobara el incremento salarial del 8%.

Durante este día se prevén distintas afectaciones en la movilidad vial en la capital del país, debido a que se contempla la salida de dos contingentes desde distintos puntos de la ciudad. Las autoridades han pedido a los automovilistas y a los transeúntes considerar otras alternativas para moverse en la CDMX.

¿Cuál será la ruta y a qué hora iniciará la megamarcha del IMSS?

Los trabajadores y jubilados del IMSS han convocado a una megamarcha nacional, la cual se realizará este viernes 30 de octubre, por lo que se llevarán a cabo distintas movilizaciones tanto en la capital del país como en 14 estados de la república.

Para la CDMX se tiene previsto que salgan dos contingentes en horarios y puntos distintos; el primero partirá desde las 10:00 horas desde las Oficinas Centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma número 4.

Mientras que el contingente del turno vespertino partirá a partir de las 15:00 horas desde el Centro Nacional Siglo XXI, que se encuentra en la colonia Doctores.

¿Qué avenidas estarán afectadas por la megamarcha del IMSS?

El primer contingente partirá desde las Oficinas Centrales del IMSS, por lo que avanzarán sobre Paseo de la Reforma e ingresarán a la avenida Bucareli para solicitar la intervención de las autoridades en sus peticiones laborales. Mientras que el contingente que saldrá desde el Centro Nacional Siglo XXI se dirigirá hacia el Zócalo capitalino.

Por lo que, con la información que se tiene hasta el momento, las principales avenidas afectadas serán: Paseo de la Reforma, avenida Cuauhtémoc, la avenida Bucareli, la colonia Doctores y calles del Centro Histórico, aunque se espera que las calles y avenidas aledañas presenten afectaciones o más tráfico del usual.