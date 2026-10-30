Salvador “N”: el hombre que envenenaba perros en La Condesa ¿Quién es y por qué lo hacía? (SSC de la CDMX)

Esta mañana las autoridades capitalinas han informado sobre la detención del supuesto responsable de los envenenamientos de los perros en el Parque España. El arresto fue hecho por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX en las inmediaciones de la calle Atlixco y Juan Escutia.

La captura se logró tras el análisis de videos de cámaras de seguridad proporcionados por vecinos y la colaboración entre la alcaldía Cuauhtémoc y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Durante su detención, ocurrida en la zona de Atlixco y Juan Escutia, el hombre, que presuntamente usaba metomilo para envenenar a los canes, fue asegurado luego de agredir a policías, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades localizaron 14 cebos con cápsulas de veneno entre el 27 y el 29 de octubre en el Parque España y vialidades cercanas. La FGJCDMX informó que el tóxico identificado tras la necropsia de uno de los perros fallecidos fue metomilo.

La alcaldía Cuauhtémoc destacó que la información aportada por vecinos fue determinante para identificar al presunto responsable y señaló que continuará colaborando con las autoridades para el esclarecimiento del caso.





¿Quién es Salvador “N” y por qué envenenaba a los perros en La Condesa?

De acuerdo a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), elementos de la SSC aproximadamente a las 6:20 horas, en inmediaciones de la calle Atlixco y Juan Escutia, identificaron a un sujeto que coincidía con las características físicas de quien supuestamente habría dejado los cebos envenenados en el Parque España.

Por lo que se realizó una revisión preventiva, conforme a los protocolos; sin embargo, el hombre comenzó a protestar, agredir e insultar a los oficiales. Debido a esto, el sujeto fue detenido y llevado al Ministerio Público.

El hombre estaría identificado como Salvador “N” y tendría 58 años de edad. Hasta el momento, durante las indagatorias, las autoridades han declarado que días antes uno de los hijos del detenido habría sido mordido por un perro que se encontraba en la zona. Esta información ya forma parte de las líneas de investigación.

¿Qué pasó en el Parque España y cuál es el reporte de las autoridades?

Según la SSC, el pasado martes 27 de octubre las autoridades atendieron un reporte hecho por una clínica veterinaria ubicada en la colonia Condesa que informó que varios perros recibían atención médica debido a que presentaban malestares mientras paseaban por el parque, y que dos de ellos fallecieron.

La #SSC informa: Derivado de las denuncias de vecinos y el seguimiento de cámaras, se identificó a una persona sospechosa de haber dejado los cebos envenenados para animales de compañía en inmediaciones de la #Condesa y #ParqueEspaña, en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx. El día de hoy, en inmediaciones de la calle Atlixco y Juan Escutia, oficiales de la #SSC le marcaron el alto a un hombre que coincidía con las características, quien al efectuarle una revisión preventiva, comenzó a insultar y agredir a los uniformados, por lo que fue asegurado y será trasladado al Ministerio Público correspondiente. De acuerdo a los primeros reportes, el sujeto habría dejado los cebos como respuesta a una agresión sufrida hacía un familiar por un perro en días pasados. Información en desarrollo. — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 30, 2026

En respuesta al reporte, los elementos de la SSC y personal de la Brigada de Vigilancia Animal, así como las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, recorrieron la zona y localizaron un trozo de salchicha que contenía una píldora azul, la cual presuntamente podría estar relacionada con los hechos.

La Fiscalía de la CDMX ha informado que por el momento se están realizando las investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad del sujeto detenido. Las investigaciones incluyen el análisis de videograbaciones y entrevistas para verificar su identidad, así como su ubicación durante los hechos. La Fiscalía ha informado que tiene el conocimiento del fallecimiento de cuatro canes y que ha recibido tres denuncias de los propietarios.

¿Qué es el metomilo?

El metomilo es un insecticida y acaricida de la familia de los carbamatos, utilizado en la agricultura para el control de plagas.

Se trata de un compuesto agroquímico de alta toxicidad que actúa sobre el sistema nervioso y cuya exposición puede provocar intoxicaciones graves en personas y animales, por lo que su manejo está sujeto a medidas de seguridad especializadas.