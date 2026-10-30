Tlalpan reporta 100% de cumplimiento en obligaciones de transparencia

La alcaldía Tlalpan reportó un cumplimiento de 100 por ciento en sus obligaciones de transparencia, además de ubicarse en el tercer lugar entre las demarcaciones de la Ciudad de México con mayor eficacia en el ejercicio de sus recursos, de acuerdo con los resultados presentados durante la decimoquinta sesión ordinaria de su Gabinete de Transparencia.

En la reunión, la administración encabezada por Gaby Osorio expuso los avances en la actualización y consulta de información pública relacionada con contrataciones, adquisiciones, obras y presupuesto, así como las herramientas implementadas para mejorar el seguimiento de los recursos y los programas sociales.

Los mecanismos disponibles son el Portal de Transparencia y el Sistema de Datos Abiertos, que permiten consultar información presupuestal y sobre la contratación de bienes y servicios, además de las obras realizadas en la demarcación.

La alcaldía también dispone del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y de reportes de contratos con datos sobre montos, proveedores y destino de los recursos públicos, conforme a las disposiciones aplicables.

Incorpora plataforma para vigilar programas sociales

Otro de los avances presentados fue la implementación de GEMA (Gestión, Evaluación y Monitoreo Administrativo), plataforma digital que sustituyó al Sistema de Información de Programas Sociales (SIPS) y concentra información de 73 programas y acciones sociales correspondientes a 2025 y 2026.

La herramienta permite registrar a las personas beneficiarias, cruzar información e identificar posibles duplicidades en la entrega de apoyos.

También facilita el seguimiento de los programas, las evaluaciones internas y la atención de solicitudes de información pública y revisiones de las autoridades competentes, con medidas de protección de datos personales.

En materia de gestión documental, la demarcación informó que cuenta con un Archivo de Concentración equipado para resguardar expedientes oficiales que respaldan las operaciones gubernamentales y pueden ser requeridos por la ciudadanía o las autoridades fiscalizadoras.

Del mismo modo, señaló que es la única alcaldía capitalina que ha concluido tres procedimientos de baja documental, dictaminados y registrados ante la Secretaría de Administración y Finanzas, hasta llegar a la etapa de enajenación.

Estos procedimientos buscan mantener organizada la documentación oficial, agilizar la localización de expedientes y facilitar tanto la respuesta a solicitudes de información como las revisiones de los órganos fiscalizadores.

En la sesión, la administración de Gabriela Osorio reiteró su compromiso de mantener actualizada la información pública y dar continuidad a los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales.

Los resultados presentados corresponden a las acciones de distintas áreas de la alcaldía para atender sus obligaciones legales y facilitar el acceso ciudadano a documentos relacionados con el ejercicio del gobierno y el uso de los recursos públicos.