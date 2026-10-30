Azucena Cisneros pone en marcha Operativo Mictlán con más de 500 elementos en Ecatepec

Con el despliegue de más de 500 elementos de la policía municipal y de la Fuerza de Tarea Marina, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, puso en marcha el Operativo Mictlán, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias durante las celebraciones de Día de Muertos.

El dispositivo contempla patrullajes estratégicos y recorridos a pie en panteones, mercados, corredores comerciales y diferentes espacios públicos del municipio, donde se espera una importante concentración de personas durante los próximos días.

Por instrucciones de la alcaldesa, los elementos de seguridad mantendrán vigilancia en 14 panteones hasta el próximo 2 de noviembre, para prevenir delitos, incidentes violentos y faltas administrativas, además de mantener el orden público.

Entre los cementerios contemplados se encuentran los de Guadalupe Victoria, La Joya, San Cristóbal, San Efrén, Tulpetlac, San Andrés de la Cañada, San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla, Santo Tomás Chiconautla, San Isidro Atlautenco y Santa María Chiconautla.

También se realizarán recorridos en los cementerios privados Mausoleos de San Cristóbal y Jardín Guadalupano, en el operativo participan policías de los sectores 4, 9 y 17, quienes cuentan con motopatrullas para realizar recorridos en las inmediaciones de los camposantos. A estas acciones se sumaron agrupamientos especiales, el Grupo de Operaciones Especiales y elementos de la Marina.

Durante el arranque del dispositivo, los uniformados realizaron recorridos en distintos panteones, donde algunas familias comenzaron a visitar las tumbas de sus seres queridos antes de que se registre la mayor afluencia de personas durante el fin de semana. En el Panteón San Efrén, la familia Barrientos acudió para recordar a Don Javier, abuelo de la familia, quien falleció hace ocho años.

Ana Karen, vecina de Granjas Valle de Guadalupe, consideró positiva la presencia de los elementos de seguridad, pues señaló que permite a los visitantes acudir con mayor tranquilidad “Está muy bien, perfecto que vigilen, para que uno venga tranquilo, decidimos venir antes porque el fin de semana hay mucha gente”, comentó. Por su parte, Pedro Torres acudió acompañado de su esposa y sus dos hijos para recordar a su suegra, quien falleció hace dos años. La familia llevó flores y recordó a su ser querido con la canción Mi cómplice, de Los Cardenales de Nuevo León.

El visitante también reconoció la presencia policial en el cementerio y consideró que estos recorridos brindan mayor confianza a quienes acuden a recordar a sus familiares “Nos dan seguridad para estar un rato aquí con nuestros difuntitos”, expresó.

Con el Operativo Mictlán, el gobierno municipal busca mantener condiciones de seguridad durante las actividades religiosas y familiares relacionadas con el Día de Muertos, así como proteger a quienes acudan a los panteones y espacios públicos de Ecatepec. Las acciones de vigilancia permanecerán activas hasta el 2 de noviembre, fecha en que se espera una mayor asistencia de visitantes a los cementerios del municipio.