Naucalpan inicia construcción de nuevo módulo C2 en La Raquelito para reforzar vigilancia

El Gobierno de Naucalpan inició los trabajos para transformar un nuevo módulo de seguridad y videovigilancia en un Centro de Control y Comando (C2) en la comunidad de La Raquelito, con el propósito de ampliar la cobertura policial y mejorar la atención de emergencias en esta zona del municipio.

El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, informó sobre el proyecto después de encabezar la Mesa de Paz en San Lorenzo La Cañada, donde se abordaron acciones para fortalecer la seguridad en comunidades como San Lorenzo Totolinga y colonias cercanas.

El nuevo módulo estará ubicado en la calle Santa Rosa y contará con presencia permanente de elementos de la Guardia Municipal durante las 24 horas del día, con la finalidad de mejorar la vigilancia y reducir los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia.

Además, el gobierno municipal contempla la posibilidad de habilitar este espacio como Punto Violeta, para que mujeres que se encuentren en situación de violencia puedan recibir resguardo y atención. De acuerdo con el proyecto, los trabajos incluyen labores de cimentación, construcción del módulo, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como la adecuación de los espacios necesarios para su funcionamiento.

Esta obra forma parte de una estrategia municipal para ampliar la infraestructura de seguridad mediante la rehabilitación de antiguos módulos de vigilancia, que serán convertidos en centros C2, además de la construcción de un nuevo Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) en Naucalpan Centro. También se contempla incorporar drones de videovigilancia y nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer las tareas de prevención y vigilancia en diferentes comunidades.

Montoya Márquez señaló que estas acciones se acompañan de una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de atender las causas de la violencia y mejorar las condiciones de seguridad para la población. En materia de infraestructura, el alcalde informó que para 2026 se proyecta una inversión de mil 200 millones de pesos en obra pública, recursos que también se destinarán a trabajos de rehabilitación vial en distintos puntos de Naucalpan.

Entre las intervenciones mencionadas se encuentran las obras en Calzada Los Arcos y La Ahuizotla, donde se realizan trabajos para mejorar las condiciones de circulación.

En el caso de La Ahuizotla, se utiliza maquinaria destinada al municipio por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de las acciones contempladas en el Plan Oriente.

Con la transformación del módulo de La Raquelito, el gobierno municipal busca ampliar la presencia de la Guardia Municipal y fortalecer la infraestructura tecnológica para atender reportes ciudadanos, prevenir delitos y brindar mayor protección a las familias de Naucalpan.