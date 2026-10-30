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30 oct 2026 - 06:13 PM
Metrópoli
La ruta comercial recorre comunidades de la montaña como Tlaminca, San Miguel Tlaixpan, Nativitas y Santa Catarina del Monte
Texcoco abre la Ruta del Cempasúchil para impulsar a productores locales
Por
Eidalid López
octubre 30, 2026 at 5:46p.m. GMT-6
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