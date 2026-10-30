Metrópoli

La ruta comercial recorre comunidades de la montaña como Tlaminca, San Miguel Tlaixpan, Nativitas y Santa Catarina del Monte

Texcoco abre la Ruta del Cempasúchil para impulsar a productores locales

Por Eidalid López
Texcoco abre la Ruta del Cempasúchil para impulsar a productores locales

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