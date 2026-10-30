Gasman celebra avances en salud; diputados cuestionan atención personas con cáncer y población en reclusión

Comparece titular de Salud ante el Congreso local

La prevención de enfermedades y el acercamiento de los servicios médicos a los hogares y comunidades son los principales ejes de la política de salud de la Ciudad de México, así lo destacó la titular de la Secretaría de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, durante su comparecencia ante el Congreso capitalino, donde legisladores también cuestionaron la atención médica que reciben las personas con cáncer y aquellas que están en reclusión.

Como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, la funcionaria destacó que durante los primeros dos años de la administración, se ha impulsado un modelo de atención territorial que busca reducir las desigualdades en el acceso a los servicios médicos y colocar a las personas en el centro de las políticas públicas.

Entre los resultados, informó que la estrategia “Salud que Late desde los Hogares” cuenta con 730 agentes de salud pública, quienes han recorrido 468 mil viviendas e intervenido en 134 mil de ellas.

Asimismo, mediante el programa “Con Salud Pasa por mi Casa” se realizaron más de mil jornadas comunitarias, en las que se aplicaron 102 mil tamizajes para detectar enfermedades crónicas y se compartió información preventiva con más de 350 mil personas. A estas acciones se sumaron las labores de más de dos mil enlaces comunitarios.

En materia de vacunación, Gasman reportó la aplicación de 4.2 millones de dosis contra el sarampión, mediante el despliegue de 439 brigadas y dos mil 500 vacunadores. Al sumar las dosis correspondientes a los esquemas de vacunación universal e invernal, la cifra ascendió a 9.3 millones.

La secretaria también destacó el trabajo de coordinación para fortalecer el sistema público de salud y aseguró que la dependencia continuará impulsando la gobernanza sanitaria, el uso de datos y la integración de los servicios para garantizar una atención equitativa y de calidad.

Cuestionan atención a personas con cáncer y en reclusión

Durante la ronda de posicionamientos, legisladores de distintas fuerzas políticas reconocieron la importancia de fortalecer la prevención y acercar los servicios médicos a las comunidades, aunque también señalaron necesidades en áreas específicas de atención.

La panista Lizzette Salgado Viramontes pidió conocer los indicadores y resultados de los programas de la dependencia; cuestionó si existe una estrategia integral para atender el cáncer de mama, desde la prevención y detección hasta el diagnóstico y tratamiento de las secuelas que enfrentan las mujeres.

Otro de los reclamos fue el de la diputada del PVEM, Rebeca Peralta, quien le cuestionó la atención que reciben las personas privadas de la libertad, ejemplificó especialmente casos en el penal de Santa Martha donde una interna lleva más de año y medio esperando atención porque no hay material; otro de los casos mencionados fue el de una mujer a la que le quitaron dos dientes que no le tenían que retirar.

En tanto, la representante de Movimiento Ciudadano, Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, pidió reforzar la atención de la salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ante los registros de consultas por ansiedad y depresión. También cuestionó si el programa “Vida Plena, Corazón Contento” cuenta con seguimiento clínico y evaluaciones que permitan conocer su impacto en el bienestar emocional y la prevención del suicidio, más allá de las cifras de cobertura.

Por Morena, la diputada Judith Vanegas Tapia destacó las acciones de vacunación contra el sarampión, el proyecto de construcción de 600 consultorios públicos con servicios de bienestar emocional y la adquisición de 500 mastógrafos.

Por el PT, Jannete Guerrero Maya destacó el enfoque preventivo y territorial de la política de salud, pero también planteó la necesidad de abrir el debate legislativo sobre el derecho a una muerte digna.

La perredista Nora Arias Contreras consideró necesario garantizar una ruta de atención que vaya desde la primera revisión médica hasta la consulta especializada, además de vincular estos esfuerzos con el Sistema de Cuidados. También pidió respaldar al personal del sector con insumos, equipos funcionales y mejores condiciones laborales.

Por último, el diputado Alejandro Carbajal González, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, reconoció las acciones para acercar los servicios médicos a las colonias con mayores necesidades y respaldó las medidas para atender el desabasto de medicamentos.