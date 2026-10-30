CDMX celebra por primera vez el Día de la Flor de Cempasúchil





La Ciudad de México conmemora este 30 de octubre, por primera vez, el Día de la Flor de Cempasúchil, establecido por decreto para reconocer el valor cultural y ambiental de esta especie, así como la actividad económica de las comunidades productoras del Suelo de Conservación.

La declaratoria fue publicada el 22 de junio de 2026 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y establece que el 30 de octubre de cada año se dedicará a esta flor, asociada con las ofrendas y las celebraciones de Día de Muertos.

En el contexto de esta primera conmemoración, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que la producción de cempasúchil en la capital alcanzó este año una cifra histórica de 10 millones de plantas, volumen destinado a cubrir la demanda durante la temporada.

El cultivo de esta flor se concentra, entre otras zonas, en las alcaldías Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, donde se conservan prácticas agrícolas tradicionales y conocimientos transmitidos entre generaciones.

El dictamen aprobado por el Congreso capitalino indica que la producción de cempasúchil representa una actividad de relevancia social, económica y comunitaria para las localidades del Suelo de Conservación, además de contribuir a preservar formas de organización vinculadas con el trabajo agrícola.

Reconocen valor ambiental y económico

El documento legislativo también destaca las funciones ambientales de las áreas de cultivo y las chinampas, entre ellas la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima, la infiltración de agua y la protección de los ecosistemas urbanos y periurbanos.

La declaratoria plantea, además, la importancia de promover el consumo de flores producidas localmente para respaldar los ingresos de las familias agricultoras y reducir la intermediación comercial que puede afectar sus condiciones económicas.

A través de la Sedema, el Gobierno capitalino reconoce el trabajo de las personas productoras que mantienen esta actividad y abastecen los mercados de la ciudad durante las celebraciones de Día de Muertos.

La elección del 30 de octubre responde a la relevancia que adquiere el cempasúchil en los días previos a esta tradición, cuando aumenta su utilización en ofrendas, hogares y espacios públicos.

Con la incorporación de esta fecha al calendario conmemorativo de la capital, se busca visibilizar tanto el significado cultural de la flor como la relación entre su producción, la conservación del territorio y el sustento de las comunidades agrícolas.

El decreto señala que “en la Ciudad de México se declara el 30 de octubre de cada año como Día de la Flor de Cempasúchil”.