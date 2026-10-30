Invierte Edomex 54.1 mdp en infraestructura y equipamiento educativo en Calimaya

Los recursos estatales y federales han beneficiado a más de 17 mil estudiantes de 96 escuelas





El gobierno del Estado de México reportó una inversión de 54.13 millones de pesos en infraestructura, mobiliario, equipamiento escolar y becas en Calimaya durante la administración de Delfina Gómez Álvarez, con beneficios para 17 mil 53 estudiantes de 96 planteles educativos.

Como parte de las acciones más recientes, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación entregó obras y mobiliario por 7.55 millones de pesos en 14 escuelas, en beneficio de 2 mil 877 alumnos.

La entrega se realizó en la Secundaria Oficial número 0349 Antonio de Mendoza, ubicada en la comunidad de San Diego la Huerta, informó el titular de la dependencia, Miguel Ángel Hernández Espejel.

El funcionario señaló que las acciones buscan mejorar las condiciones de aprendizaje y se relacionan con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, que considera a los estudiantes el centro del proceso educativo y plantea a los planteles como espacios de formación integral.

Construirán bachillerato con recursos federales

En la jornada también comenzó la construcción del Bachillerato Nacional Margarita Maza, proyecto que contará con una inversión federal de 15.4 millones de pesos y estará a cargo del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE).

El plantel tendrá tres aulas, taller de cómputo, aula de arte, área administrativa, bodega, sanitarios, cancha techada y gradas.

La obra corresponde a la primera etapa de un programa que contempla construir 31 planteles en 30 municipios, con recursos por 481.6 millones de pesos. En su alcance total, el proyecto prevé la creación de 52 planteles en 49 municipios, con capacidad estimada para atender a 15 mil estudiantes.

Además de la construcción de infraestructura, las acciones en Calimaya incluyen la ampliación de la oferta de educación media superior técnica.

Hernández Espejel visitó el nuevo plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Lerma, extensión Calimaya, donde comenzaron actividades 46 estudiantes de la carrera de Profesional Técnico-Bachiller en Química Industrial.