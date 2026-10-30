Cuajimalpa registra la mayor caída en percepción de inseguridad en CDMX

Alcaldía reporta acciones de vigilancia

Cuajimalpa registró la mayor reducción en la percepción de inseguridad entre las 16 alcaldías de la Ciudad de México durante el tercer trimestre de 2026, al pasar de 53.4 a 43.7 por ciento la población que considera inseguro vivir en la demarcación, una disminución de 9.7 puntos porcentuales.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que el resultado ubicó a Cuajimalpa como la cuarta alcaldía con menor percepción de inseguridad en la capital, detrás de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán.

El porcentaje registrado en septiembre también quedó por debajo del promedio nacional de 58.1 por ciento, correspondiente a la población de 18 años y más de las 91 áreas urbanas incluidas en el estudio, con una diferencia de 14.4 puntos porcentuales.

A nivel nacional, Cuajimalpa se colocó como la quinta área urbana con mayor avance en la percepción de seguridad entre junio y septiembre, según los resultados de la encuesta.

El levantamiento se realizó del 21 de agosto al 11 de septiembre, mientras que la publicación de los resultados ocurrió el 23 de octubre.

La ENSU recoge la percepción de la población sobre la seguridad en los lugares donde vive, por lo que sus resultados no representan una medición directa de la incidencia delictiva ni permiten concluir, por sí solos, que los delitos hayan disminuido en la misma proporción.

Durante la administración del alcalde Carlos Orvañanos se han implementado distintas acciones de seguridad, entre ellas el Centro de Operación y Reacción (COR), la instalación de cámaras de videovigilancia y el programa Vecino Vigilante.

También se realizan operativos diarios y nocturnos, así como dispositivos de vigilancia en el transporte público. A estas medidas se suman acciones para liberar vialidades, reforzar la seguridad en cajeros automáticos y mantener la coordinación con autoridades de la Ciudad de México y del gobierno federal.