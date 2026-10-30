Delfina Gómez presenta serie de TV Mexiquense sobre mujeres servidoras públicas

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez presentó la serie Heroicas, una producción de TV Mexiquense que reúne las historias de mujeres que trabajan en servicios de emergencia, seguridad y administración pública, con el propósito de visibilizar los desafíos que enfrentan en sus labores.

La primera temporada consta de 10 capítulos dedicados a paramédicas, rescatistas del Grupo Relámpagos, brigadistas forestales de Probosque, policías de género y de tránsito, técnicas en urgencias médicas y mujeres que ocupan puestos de liderazgo en el gobierno estatal.

El primer episodio se transmitió el jueves 29 de octubre a las 20:30 horas por la señal 34.1 de TV Mexiquense y las plataformas digitales del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Cada jueves se estrenará un nuevo capítulo.

La producción busca reconocer a las mujeres que realizan labores de servicio público y contribuyen a la atención y protección de la población.

“En esta ruta, hoy en el Estado de México, es tiempo de mujeres. Y con la serie Heroicas, visibilizamos y reconocemos a quienes todos los días, desde el territorio y con el poder de servir, transforman nuestra querida entidad”, expresó Delfina Gómez.

La mandataria también destacó la función de los medios de comunicación públicos para difundir historias de personas cuya labor tiene impacto social, aunque no ocupen cargos de alto perfil o tengan presencia constante en los espacios públicos.

“El medio de comunicación también tiene que dar la oportunidad a aquellos que quizás no son artistas, o no son funcionarios, o no tienen un cargo público, sin embargo, son seres extraordinarios que ayudan mucho a la sociedad”, afirmó.

Renuevan contenidos del sistema estatal

Delfina Gómez reconoció la incorporación de nuevos contenidos a la programación del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, entre ellos espacios de opinión, debate y cultura, así como producciones dirigidas a niñas, niños y jóvenes.

También mencionó la creación del noticiario Kjimi, que se realiza en las cinco lenguas originarias de la entidad: otomí, mazahua, matlatzinca, tlahuica y náhuatl.

Además, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, afirmó que las experiencias de las 10 protagonistas de Heroicas representan a millones de mujeres mexiquenses que participan en distintos ámbitos de la vida pública.

Carlos Brito Lavalle, director del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, señaló que la serie forma parte de la renovación de la programación del medio estatal, que incorporó más de 30 contenidos nuevos durante el último año.

El funcionario agregó que, en ese periodo, el sistema sumó un millón de personas a su audiencia en plataformas audiovisuales y digitales, además de un millón de radioescuchas adicionales en las seis estaciones de su red estatal.