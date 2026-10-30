Gran Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX: horario, ruta y calles cerradas

Gran Desfile de Día de Muertos El ansiado Desfile de Día de Muertos de la CDMX se llevará a cabo este sábado 31 de octubre. (Cuartoscuro)

Ha pasado poco más de una década desde que la popular película de James Bond protagonizada por Daniel Craig, 007: Spectre (2015), sembró en México una de sus tradiciones más representativas a nivel internacional (a pesar de su juventud como costumbre): El Gran Desfile de Día de Muertos, una procesión repleta de color, catrinas y catrines, carros alegóricos y música tradicional para honrar a las almas que han fallecido.

La edición de este 2026 se llevará a cabo el sábado 31 de octubre, ¡así es, la Ciudad de México se robará el Halloween! No obstante, existieron cambios en comparación a desfiles anteriores, por lo que en esta nota te contaremos todos los detalles que necesitas saber para formar parte de la ancestral procesión Bond de Día de Muertos, o bien, información sobre la ruta y vías cerradas para que puedas anticipar tu trayecto.

Desfile de Día de Muertos 2026: horario y ruta para este sábado 31 de octubre

El Gran Desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México se realizará el sábado 31 de octubre a partir de las 14:00 horas. La entrada será gratuita y las personas asistentes podrán disfrutar del espectáculo desde las calles por las que avanzarán los contingentes.

No obstante, a diferencia de ediciones predecesoras, el desfile de este 2026 iniciará su recorrido en la Glorieta de la Diana Cazadora, sobre Paseo de la Reforma, en lugar de la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, donde se iniciaba en años anteriores.

¡Disfruta del Gran Desfile de Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México! Este año, la 10.ª edición contará con un homenaje especial a Juan Gabriel, música, carros alegóricos y mucha tradición. • ​Cuándo: Sábado, 31 de octubre a las 14 horas. • ​Ruta: De la Diana Cazadora al Zócalo. ​¡Ven caracterizado y celebra nuestras raíces! 💀✨🇲🇽 #NosVemosEnElCentro #FyP #ParaTi #DóndeIr — Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) October 22, 2026

A partir de dicho punto, la ruta programada indica el avance por Paseo de la Reforma hasta incorporarse a Avenida Juárez. Posteriormente, el desfile continuará por la calle 5 de Mayo para llegar al Zócalo capitalino, concluyendo el recorrido que conmemora diez años de trayectoria.

Entre los atractivos anunciados destacan homenajes a figuras de la cultura mexicana como Juan Gabriel, Juan Rulfo, Nellie Campobello y Emilio ‘El Indio’ Fernández. El espectáculo estará compuesto por música, danzas, comparsas, figuras monumentales y carros alegóricos, además de que se incluirán representaciones relacionadas con la lucha libre mexicana y un contingente especial de UNICEF.

¿Qué calles cerrarán por el Desfile de Día de Muertos 2026?

Tanto la magnitud del evento como la afluencia de personas en el Desfile de Día de Muertos provocará afectaciones a la circulación vehicular en Paseo de la Reforma y distintas calles del Centro Histórico, especialmente porque también se implementarán cortes viales desde las primeras horas del sábado 31 de octubre para facilitar el desarrollo del evento.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo vial, estos son los principales puntos de afectación que los y las automovilistas de la capital deberán considerar el día de mañana:

Paseo de la Reforma: cierres en el tramo comprendido entre la Estela de Luz, la Glorieta de la Diana Cazadora y El Caballito.

cierres en el tramo comprendido entre la Estela de Luz, la Glorieta de la Diana Cazadora y El Caballito. Avenida Juárez: restricciones a la circulación durante el paso de los contingentes.

restricciones a la circulación durante el paso de los contingentes. Eje Central: afectaciones en los tramos de incorporación hacia el Centro Histórico.

afectaciones en los tramos de incorporación hacia el Centro Histórico. Calle 5 de Mayo: cierre vehicular para permitir el avance de los y las participantes hacia el Zócalo.

cierre vehicular para permitir el avance de los y las participantes hacia el Zócalo. Avenida Insurgentes y 20 de Noviembre: posibles interrupciones en los cruces con vialidades del recorrido.

En cuanto al transporte público, también se prevén modificaciones en el servicio del Metrobús, particularmente en las Líneas 4 y 7 que circulan por la zona que cruzarán los contingentes durante el evento.

Alternativas viales en el Desfile de Día de Muertos CDMX 2026

Para evitar las zonas con mayor concentración de vehículos y peatones, se recomienta utilizar vías alternas como:

Circuito Interior.

Anillo Periférico.

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

Avenida Chapultepec.

José María Izazaga.

Fray Servando Teresa de Mier.

El restablecimiento de la circulación se realizará de manera gradual, dependiendo del avance del desfile y la conclusión de las labores de limpieza de las autoridades capitalinas al finalizar el evento.