Mixquic 2026: ¿qué se hace el 31 de octubre y por qué?

31 de octubre en Mixquic Serie de tradiciones en San Andrés Mixquic. (Cuartoscuro)

La alcaldía Tláhuac se prepara para recibir a miles de visitantes durante las celebraciones del Día de Muertos 2026, teniendo a su pueblo originario San Andrés Mixquic como el centro de las tradiciones más representativas de esta importante festividad mexicana.

Una de las costumbres más características de Mixquic es la recepción de las almas de los difuntos y las posterior velación en el panteón, un evento repleto de luz, color y oraciones que la comunidad evoca a sus seres queridos que han fallecido.

Sin embargo, pese a que la Alumbrada —que se realiza la noche del 2 de noviembre— es uno de los momentos más esperados, también destacan las actividades del sábado 31 de octubre, especial dentro de las creencias de la comunidad al estar dedicado a recibir las almas de niñas y niños que no pudieron nacer.

Sábado 31 de octubre en Mixquic: ¿qué se hace y cuál es el significado de la tradición?

A medida que se acercan los días clave de esta tradición mexicana que honra a quienes han fallecido, actuando también como un puente entre la vida y la muerte, San Andrés Mixquic avanza en su calendario de Día de Muertos 2026 con diversas actividades que iniciaron a partir del jueves 29 de octubre.

Una vez realizado el llamado a las ánimas, en el que las familias de las y los difuntos visitan el panteón para limpiar, arreglar y decorar las tumbas durante todo el día, se da paso al llamado a las niñas y niños este sábado 31 de octubre, cuyas almas son recibidas con ofrendas que se adornan de flores blancas y dulces, símbolo de la pureza infantil.

En algunos casos, existen familias que incluso acostumbran pronunciar los nombres de sus niñas y niños difuntos para ayudarles a encontrar el camino de regreso a casa.

La celebración de San Andrés Mixquic culmina el 2 de noviembre con la famosa Alumbrada, una ceremonia que convierte al panteón de San Andrés Apóstol en un escenario iluminado por miles de veladoras; esta tradición combina elementos de la cosmovisión prehispánica con prácticas religiosas católicas, resultado de un sincretismo cultural que se ha conservado durante generaciones.

Actividades y horarios del sábado 31 de octubre en Mixquic CDMX

Los eventos de Día de Muertos en San Andrés Mixquic que se desarrollarán este sábado 31 de octubre son las siguientes:

Llamado a las niñas y niños: Durante el día de mañana, las familias prepararán las ofrendas y los caminos de pétalos blancos para recibir a las almas infantiles.

Durante el día de mañana, las familias prepararán las ofrendas y los caminos de pétalos blancos para recibir a las almas infantiles. Rodada del Mictlán: Recorrido ciclista con distintos puntos de salida en la Ciudad de México. De acuerdo con la programación, los horarios previstos son 19:00 horas desde Plaza Tlaxcoaque ; 20:20 horas desde Pilares Cocodrilo ; y a las 21:10 horas desde Pilares Selene .

Recorrido ciclista con distintos puntos de salida en la Ciudad de México. De acuerdo con la programación, los horarios previstos son ; ; y a las . Juego de Pelota Prehispánica: Estas presentaciones estarán a cargo del Patronato de San Andrés Mixquic, programadas entre las 18:00 y las 21:00 horas en distintos puntos del pueblo; la actividad estará disponible a partir del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre.

Día de Muertos en Tláhuac 2026: ¿Cómo llegar a San Andrés Mixquic?

San Andrés Mixquic se encuentra al suroriente de la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, por lo que la ruta para llegar al pueblo originario mediante transporte público es:

Línea 12 del Metro, estación Tláhuac .

del Metro, estación . Tomar un autobús o transporte local con dirección a San Andrés Mixquic.

En caso de que viajes en automóvil desde la Ciudad de México, puedes utilizar Periférico Sur y continuar hacia avenida Tláhuac; u otra alternativa, sería tomar la carretera Chalco-Mixquic desde la autopista México-Puebla.