Detienen a presunto responsable de envenenar perros en el Parque España; cuatro caninos murieron

Asesino de "lomitos" Las autoridades detuvieron al presunto responsable de envenenar perros en La Condesa en CDMX (Especial)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de colocar cápsulas de veneno envueltas en trozos de carne en el Parque España y sus alrededores, hechos que provocaron la muerte de cuatro perros.

La detención fue posible luego de que vecinos de la colonia Condesa entregaron a las autoridades videos de cámaras de vigilancia en los que presuntamente se observa al sujeto colocando los cebos. El material fue recopilado en coordinación con la alcaldía Cuauhtémoc y posteriormente entregado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para su análisis.

¿Por qué habría envenenado a los perros?

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría actuado como represalia luego de que el perro de un familiar presuntamente fue agredido días antes.

Hasta antes de la identificación mediante los videos, la Fiscalía capitalina había informado que no contaba con un probable responsable por el envenenamiento de los animales.

Detenido Hombre que presuntamente envenenó perros en el Parque España. (SSC)

Así fue la detención del presunto responsable

La mañana del 30 de octubre, policías de la SSC localizaron al sospechoso en el cruce de Atlixco y Juan Escutia, en la colonia Condesa, al coincidir con las características físicas obtenidas durante la investigación.

Los oficiales le marcaron el alto y, durante una revisión preventiva, el hombre presuntamente comenzó a insultar y agredir a los policías, por lo que fue asegurado.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades correspondientes.