Hoy No Circula del 30 de octubre de 2026: ¿qué autos descansan este viernes en CDMX y Edomex?

CDMX Te decimos si habrá Hoy No Circula este 30 de octubre. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Si vas a salir este viernes 30 de octubre de 2026, es importante verificar el programa Hoy No Circula para evitar multas en la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios conurbados del Estado de México, donde la medida busca reducir las emisiones contaminantes.

¿Qué autos no circulan hoy viernes 30 de octubre?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, este viernes no pueden circular los siguientes vehículos:

Engomado azul.

Terminación de placas 9 y 0.

Holograma 1 y 2.

La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué vehículos están exentos?

Sí pueden circular:

Vehículos con holograma 00 y 0 .

. Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia y de servicios esenciales.

Unidades con permisos especiales autorizados por la autoridad ambiental.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Los conductores que no respeten el programa pueden recibir una sanción equivalente a 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, conforme a la normatividad vigente.

¿Hay Doble Hoy No Circula este 30 de octubre?

No. Hasta la mañana de este 30 de octubre la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado una contingencia ambiental, por lo que opera el programa Hoy No Circula de manera habitual. Si las condiciones de calidad del aire cambian durante el día, la autoridad podría anunciar medidas extraordinarias.