Más de 400 policías vigilarán la “Rodada del Terror” en Halloween

Rodada del Terror. Rodada del Terror.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un operativo de vigilancia, seguridad y vialidad debido a la rodada de motocicletas denominada “Mega Rodada del Terror 2026”, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre en las 16 demarcaciones de la capital.

El evento, que iniciará alrededor de las 19:30 horas y concluirá al término de las actividades, contará con la presencia de 400 uniformados, apoyados con 80 vehículos oficiales, 240 motopatrullas y cuatro grúas, a fin de prevenir incidentes y atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad física de las y los motociclistas.

De igual forma, la SSC llamó a la ciudadanía a utilizar la aplicación “Mi Policía”, mediante la cual podrá solicitar el apoyo del oficial del cuadrante correspondiente y comunicarse directamente al número asignado a la zona para recibir atención oportuna ante cualquier emergencia.