Metrópoli

Estarán apoyados con 80 vehículos oficiales, 240 motopatrullas y cuatro grúas, a fin de prevenir incidentes y atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad física de las y los motociclistas

Más de 400 policías vigilarán la “Rodada del Terror” en Halloween

Por Jorge Aguilar
Rodada del Terror. Rodada del Terror.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un operativo de vigilancia, seguridad y vialidad debido a la rodada de motocicletas denominada “Mega Rodada del Terror 2026”, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre en las 16 demarcaciones de la capital.

El evento, que iniciará alrededor de las 19:30 horas y concluirá al término de las actividades, contará con la presencia de 400 uniformados, apoyados con 80 vehículos oficiales, 240 motopatrullas y cuatro grúas, a fin de prevenir incidentes y atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad física de las y los motociclistas.

De igual forma, la SSC llamó a la ciudadanía a utilizar la aplicación “Mi Policía”, mediante la cual podrá solicitar el apoyo del oficial del cuadrante correspondiente y comunicarse directamente al número asignado a la zona para recibir atención oportuna ante cualquier emergencia.

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