Metrópoli

Del 31 de octubre al 2 de noviembre habrá proyecciones gratuitas de películas de terror, un performance de zombis y música alusiva al Día de Muertos

Metro CDMX organiza maratón gratuito de cine de terror en la Glorieta de Insurgentes

Por Tamara Ramírez Villegas
Halloween

Los amantes del terror podrán disfrutar este fin de semana de un maratón cinematográfico gratuito en la Glorieta de Insurgentes, donde el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y PROCINE CDMX proyectarán películas de suspenso, historias sobrenaturales y clásicos del género durante las celebraciones de Día de Muertos.

La actividad se realizará el sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes 2 de noviembre, de las 18:30 a las 22:30 horas, con una programación que incluye cintas como Pesadilla en la calle del infierno, El aro, Chucky, el muñeco diabólico y El conjuro.

El maratón busca acercar el cine al público mediante actividades culturales gratuitas en uno de los espacios de encuentro de la capital, en el marco de las celebraciones dedicadas a recordar a los difuntos.

Del terror sobrenatural a los monstruos animados

La cartelera reúne películas de diferentes estilos y épocas. Entre ellas se encuentra Pesadilla en la calle del infierno, protagonizada por Freddy Krueger, así como El aro, cuya trama gira en torno a una misteriosa grabación vinculada con sucesos sobrenaturales.

También se proyectará Del crepúsculo al amanecer, que combina el suspenso con el terror vampírico; Resident Evil, centrada en una amenaza biológica, y El conjuro, sobre una investigación de fenómenos paranormales.

La selección incluye además producciones mexicanas y películas dirigidas al público familiar, como Mal de ojo, Coraline y la puerta secreta, La leyenda de la Llorona y Monster House. La programación se complementa con Chucky, el muñeco diabólico y el documental Por lo que perdimos.

Zombis y música de ultratumba

Además de las proyecciones, los asistentes podrán disfrutar de un performance protagonizado por zombis, acompañado de música alusiva a la temporada, que se realizará antes de las funciones.

El área de Cultura del Metro también invitó al público a acudir disfrazado con atuendos relacionados con el Día de Muertos, para sumarse a la ambientación de las jornadas.

Las actividades se desarrollarán en la explanada de la Glorieta de Insurgentes, con entrada gratuita y una programación pensada para quienes buscan celebrar estas fechas a través del cine de terror.

  • Fecha: 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.
  • Horario: De 18:30 a 22:30 horas.
  • Lugar: Glorieta de Insurgentes, Ciudad de México.
  • Costo: Entrada gratuita.

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