Presentan Consejo Ciudadano y TikTok Guía de Bienestar Digital para prevención del suicidio y retos peligrosos

TikTok Esta guía es un recurso práctico diseñado para ayudar al usuario a tomar el control de la experiencia en TikTok y construir una relación más consciente y equilibrada con el entorno digital.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la red social TikTok presentaron la Guía de Bienestar Digital, con la finalidad de crear una navegación segura en la red y generar herramientas como la prevención del suicidio, atención a desórdenes alimenticios y evitar el acoso a infantes.

Para que todos los usuarios de TikTok tengan una experiencia segura, la Guía fue elaborada, además del Consejo Ciudadano capitalino, con las organizaciones Tejiendo Redes de Infancia, especialistas en seguridad digital y protección de niñas, niños y adolescentes y entornos digitales; y Comenzar de Nuevo A.C., expertos en tratamiento y apoyo para trastornos de la conducta alimentaria.

Esta guía es un recurso práctico diseñado para ayudar al usuario a tomar el control de la experiencia en TikTok y construir una relación más consciente y equilibrada con el entorno digital.

En el documento se encuentran herramientas y recomendaciones disponibles dentro de la plataforma que permitirán gestionar mejor el tiempo en pantalla, configurar la experiencia y acceder a información útil para cuidar el bienestar.

En alianza con el Consejo Ciudadano, TikTok ofrece herramientas para la prevención del suicidio y las auto lesiones, para que, sin salir de la red social, se brinde apoyo psicológico y orientación jurídica gratuita, con un equipo disponible 24/7, con escucha profesional, confidencial y libre de juicio.

El internauta debe de escribir en el buscador de TikTok la palabra “suicidio” y la plataforma arrojará un recurso de ayuda que dice “No estás solo. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, siempre hay ayuda disponible” y en un recuadro se muestra la línea de ayuda del Consejo Ciudadano.

Los retos peligrosos en línea han provocado que menores de edad resulten afectados tanto física como emocionalmente, se generó una guía específica para estas modas. Aunque, de acuerdo con la plataforma, la mayoría de los retos son de actividades lúdicas como cantar, bailar o cocinar, el instrumento le dice a los jóvenes internautas: piensa decide y actúa.

E caso de que alguna persona los invite a realizar un reto en línea, el menor debe de:

Detenerse

Pensar: ¿Es seguro? ¿Puede hacer daño? ¿Es real? Si no se tiene la seguridad, hablarlo con una persona adulta o buscar información adicional de fuentes de confianza en línea

Decidir: Si es arriesgado o puede causar daño, o no se tiene la certeza de que sea seguro, no hacerlo

Actuar: Denunciar los retos o engaños peligrosos en la aplicación y no compartirlos

La guía llama a los padres a que cuando sus hijos les pregunten acerca de un reto en particular, hablar de por qué les atrajo y explorar otras formas de satisfacer su interés o necesidades.

Para la atención de los trastornos de conducta alimentaria, en el buscador de TikTok únicamente se debe de escribir “bulimia”. Ahí aparecerá el contacto de “Comenzar de Nuevo A.C.”, que posee un equipo de profesionales en medicina, psiquiatría psicología, nutrición y terapia.

Además de la atención clínica, participa en prevención, investigación, educación y apoyo comunitario relacionados con la salud mental y trastornos de la conducta alimentaria.

Una vez que el usuario escribió “bulimia” en el buscador, se desplegará el mensaje: “si tú o alguien que conoces tienen dudas sobre la imagen corporal, la alimentación o el ejercicio, es importante que sepan que hay ayuda disponible y que no están solos. Si te sientes cómodo/a, puedes contar con alguien de confianza o consultar los recursos que ofrecemos. No olvides cuidar de ti mismo y de los demás”.