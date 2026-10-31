DIF de Atizapán celebra Día de Muertos con adultos mayores y pacientes de UBRIS

En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Atizapán de Zaragoza realizó una convivencia con integrantes de la Casa de Día “Hilos de Plata” y pacientes de la Unidad de Rehabilitación e Integración Social (UBRIS), con el propósito de fomentar la integración y fortalecer los lazos entre la comunidad.

Durante el encuentro, los asistentes compartieron alimentos, participaron en conversaciones y disfrutaron de la música de marimba, que acompañó la celebración y generó un ambiente de alegría entre las personas presentes. La convivencia permitió que adultos mayores y pacientes de los servicios de rehabilitación compartieran un momento de esparcimiento, además de recordar las costumbres que forman parte de la identidad cultural de las familias mexicanas.

Como parte de las actividades, se destacó la importancia de generar espacios de encuentro para las personas adultas mayores y quienes reciben atención en las unidades del DIF municipal, a fin de promover la convivencia, el acompañamiento y la participación social.

La celebración también fue una oportunidad para mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos, una de las fechas más representativas de México, en la que las familias recuerdan a sus seres queridos a través de ofrendas, música y reuniones.

Durante la actividad se agradeció la participación del personal y de todas las personas que hicieron posible este encuentro, en el que la música y los alimentos fueron parte de una jornada dedicada a compartir y fortalecer la convivencia.

El Sistema Municipal DIF de Atizapán reiteró la importancia de impulsar actividades que contribuyan al bienestar de los sectores que reciben atención en sus instalaciones, especialmente adultos mayores y personas que requieren servicios de rehabilitación.

Con este tipo de encuentros, el gobierno municipal busca promover la inclusión, fortalecer los vínculos comunitarios y preservar las tradiciones que forman parte de la identidad de Atizapán de Zaragoza.