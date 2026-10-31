Llevan a 200 motocicletas al corralón tras la “Mega Rodada del Terror”

Operativo Operativo durante "Mega rodada del Terror". (SSC)

Uniformados de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un dispositivo de vigilancia y vialidad en distintas alcaldías, para salvaguardar la integridad física de los participantes, automovilistas y peatones durante la “Mega Rodada del Terror 2026”.

Los oficiales se encargaron de garantizar que los asistentes a las rodadas acataran las medidas de seguridad, a fin de evitar accidentes, la alteración al orden público, así como la comisión de delitos.

Los despliegues se implementaron en puntos clave de la ciudad para verificar que los participantes cumplieran con la portación del equipo de protección correspondiente, prevenir conductas de riesgo y evitar la concentración desordenada.

Por lo anterior, los policías remitieron a distintos depósitos vehiculares de la Ciudad de México a un total de 246 motocicletas, cuyos conductores fueron captados cuando realizaban maniobras riesgosas, acrobacias que ponían en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de la vía pública.

Los uniformados de la SSC mantuvieron los despliegues operativos hasta el término de las actividades, además realizaron los cortes a la circulación en las calles y avenidas donde circulaban los asistentes a las rodadas.