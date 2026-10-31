Movilizaciones hoy 31 de octubre en CDMX Calles afectadas, horarios y alternativas viales (Pexels)

La temporada más espeluznante del año ya llegó y la Ciudad de México ha preparado un sinfín de actividades para que tanto los adultos como los más jóvenes disfruten de un sábado de diversión para celebrar estas fechas. No obstante, dichos eventos podrán afectar la circulación dentro de la CDMX.

Aquí te decimos qué alternativas podrías considerar, ya que las principales vialidades que se verán afectadas son Paseo de la Reforma y los alrededores del Centro Histórico. Conoce la agenda citadina para que tomes las debidas precauciones.

¿Qué bloqueos y cierres viales hay hoy 31 de octubre en la CDMX?

Para este sábado 31 de octubre se tienen distintas actividades de esparcimiento que afectarán la circulación en toda la ciudad. La más grande de ellas será “El Gran Desfile de Día de Muertos 2026″, cuyo recorrido será desde la Glorieta de la Diana Cazadora sobre Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo capitalino. A su vez, otro evento que podrá causar afectaciones por la misma zona será la Mega Ofrenda en el Zócalo.

Por otro lado, por la noche se realizará un evento deportivo en el Estadio Banorte, por lo que se prevé más tráfico del normal en la zona. También este fin de semana se estarán llevando a cabo las actividades del Gran Premio de la Ciudad de México 2026; en consecuencia, los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez se verán afectados.

Por último, las autoridades capitalinas han advertido a los ciudadanos tomar las debidas precauciones, ya que este sábado se llevará a cabo la “Mega Rodada del Terror 2026″ en las 16 alcaldías de la CDMX.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la CDMX tendrá los siguientes eventos que podrían afectar la movilización en la capital:

Al menos 9 concentraciones ciudadanas.

15 rodadas de motociclistas.

13 rodadas ciclistas.

28 eventos de esparcimiento.

A su vez, las autoridades recomiendan a los conductores prever el programa Hoy No Circula sabatino, el cual opera desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, para que tomen sus precauciones.

Alternativas viales para evitar los bloqueos en el centro de la CDMX

La SSC-CDMX ha dado las siguientes alternativas viales:

Desfile de Día de Muertos

Circuito Interior.

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

José Ma. Izazaga.

Av. Chapultepec.

Fray Servando T. de Mier.

Evento Estadio Banorte

Srta. Úrsula.

Sto. Tomás.

Viaducto Tlalpán.

Anillo Periférico.

Evento Gran Premio de la Ciudad de México