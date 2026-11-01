Bólido del Metro atrae a aficionados de la F1 en estación Ciudad Deportiva

Monoplaza de la Escudería Metro

El monoplaza de la Escudería Metro se convirtió en uno de los atractivos para los aficionados al automovilismo que transitaron por la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9, donde cientos de usuarios aprovecharon para tomarse fotografías y selfies junto al vehículo durante el primer día de actividades del Gran Premio de México de Fórmula 1.

Niñas, niños, jóvenes y adultos acudieron al vestíbulo de la estación para conocer el automóvil de competencia y compartir imágenes en familia o con amigos, en medio del movimiento de aficionados que se dirigen al Autódromo Hermanos Rodríguez.

La exhibición permanecerá hasta este domingo 1 de noviembre, por lo que los usuarios todavía podrán acercarse al monoplaza y fotografiarse junto a él durante la jornada del Gran Premio.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) recordó que las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y Velódromo, todas de la Línea 9, se encuentran en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez y son alternativas para llegar al recinto.

Para atender la afluencia de asistentes, el Metro implementó un operativo especial en esas estaciones, con refuerzos de seguridad, orientación y atención a los usuarios durante los días de actividades de la Fórmula 1.