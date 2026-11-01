Ofrendas del Día de Muertos Conoce las mejores ofrendas del Día de Muertos en la CDMX (Pexels)

Las ofrendas del Día de Muertos se hacen presentes en la Ciudad de México para recordar y homenajear a quienes nos acompañaron en vida.

Si buscas un plan familiar este domingo, la capital cuenta con monumentos e instalaciones espectaculares en sus recintos culturales y plazas principales.

¿Cuáles son las ofrendas imperdibles en Coyoacán?

Bajo el lema “Coyoacanenses, más vivos que nunca”, la alcaldía Coyoacán rinde homenaje a grandes figuras que marcaron la historia y el arte mexicano.

En en la galería del Palacio de Cortés, frente al Jardín Hidalgo, se instaló una exhibición de figuras de cartonería a tamaño natural de personajes como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Octavio Paz, Juan Rulfo y Agustín Lara.

¿Dónde ver la ofrenda dedicada a las mascotas en la CDMX?

Ubicada en el Patio de los Leones del Museo Nacional de Arte (MUNAL), esta ofrenda rinde un emotivo tributo a los animales de compañía.

Inspirada en la obra El circo de Nahui Olin y en la cosmovisión del Mictlán, donde los perros fungen como guías espirituales, la instalación incluye figuras y homenajes colectivos a perros y gatos.

¿Qué ver en la Megaofrenda del Zócalo capitalino?

La Plaza de la Constitución se viste de fiesta con una instalación monumental dedicada a las mujeres heroínas de la historia de México y de la Revolución.

El espacio cuenta con una catrina gigante de más de 30 metros de altura, esculturas de ajolotes, imponentes tapetes de aserrín de colores y diversos altares que destacan el papel fundamental de las mujeres en el país.

¿Cómo es la Megaofrenda de la UNAM en Universum?

Con la temática “475+ Trayectorias que nos sustentan”, la máxima casa de estudios celebra su historia sobre la explanada del Museo de las Ciencias Universum en Coyoacán.

El recorrido ofrece espectaculares piezas de cartonería tradicional, esqueletos, catrinas, perros xoloitzcuintles, caminos iluminados con flor de cempasúchil y altares elaborados por la comunidad universitaria.

¿Cuáles son los horarios, costos y cómo llegar a las ofrendas?