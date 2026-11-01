IECM abre consulta para que menores opinen sobre medio ambiente y convivencia escolar





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició este 1 de noviembre la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2026, un ejercicio dirigido a personas de entre 6 y 17 años que viven o estudian en la capital, con el propósito de conocer sus opiniones sobre problemas de su entorno y experiencias cotidianas.

La consulta estará disponible hasta el 30 de noviembre y abordará temas distintos según la edad de los participantes.

Niñas y niños de 6 a 9 años podrán expresar sus puntos de vista sobre la contaminación, el manejo de la basura y el cuidado de la naturaleza, mientras que las personas de 10 a 17 años responderán preguntas relacionadas con la convivencia y las condiciones de la vida escolar.

El ejercicio incluye modalidades remota, presencial e itinerante para facilitar la participación, incluso de quienes no cuentan con conexión a internet o dispositivos electrónicos.

Para participar en línea, las personas interesadas pueden ingresar desde un celular, tableta o computadora al sitio del IECM. La plataforma estará habilitada desde las 9:00 horas del 1 de noviembre hasta las 17:00 horas del 30 de noviembre.

Quienes no tengan acceso a internet o a un equipo electrónico podrán acudir a cualquiera de las 33 Direcciones Distritales del IECM, de lunes a viernes, durante el horario laboral. En estos espacios se habilitarán computadoras para responder el cuestionario.

La convocatoria también incluye actividades presenciales en planteles educativos, entre ellos primarias, secundarias generales y técnicas, así como al menos una escuela de educación media superior en cada distrito.

Además, durante los sábados y domingos de noviembre, personal de las áreas centrales del Instituto organizará brigadas en espacios públicos concurridos por niñas, niños y adolescentes para acercarles el ejercicio participativo.

El IECM informó que los resultados servirán como base para una tercera fase, en la que se elaborará y presentará una agenda de acciones construida a partir de las opiniones y propuestas de las infancias y adolescencias.

Las propuestas serán presentadas a autoridades, representaciones institucionales y sociedad, con la finalidad de promover compromisos que se traduzcan en acciones concretas y verificables.

El modelo busca que la consulta recopile opiniones y permita a sus participantes identificar problemas de su entorno, plantear alternativas y contribuir a la construcción de soluciones.

El ejercicio pretende ampliar la participación de niñas, niños y adolescentes en los asuntos públicos desde edades tempranas, mediante mecanismos que les permitan expresar sus inquietudes y propuestas sobre temas que afectan su vida cotidiana.