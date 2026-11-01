ONU-Hábitat reconoce rehabilitación de la fuente Iztaccíhuatl en Cuauhtémoc

La rehabilitación de la fuente Iztaccíhuatl, ubicada en la calle de Ámsterdam, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue reconocida en la edición 2026 de Urban October, iniciativa de ONU-Hábitat que difunde proyectos relacionados con el desarrollo urbano sostenible y el mejoramiento de las ciudades.

La intervención forma parte del programa Renace Cuauhtémoc, mediante el cual la demarcación, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, reporta la recuperación de más de 500 espacios públicos y acciones para conservar el patrimonio urbano de las colonias.

Los trabajos en la fuente incluyen la restauración de mosaicos de época, alfardas y aplanados, además de mejoras en la iluminación. De acuerdo con la alcaldía, el objetivo es preservar sus elementos originales y recuperar el espacio para el uso de habitantes y visitantes.

Urban October es una plataforma del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) que cada octubre da visibilidad a iniciativas y actividades enfocadas en los desafíos urbanos y las necesidades de las comunidades.

La inclusión de la fuente Iztaccíhuatl permite presentar internacionalmente una de las intervenciones realizadas en Cuauhtémoc para recuperar espacios públicos y conservar elementos representativos de su patrimonio.

Como parte de Renace Cuauhtémoc, la alcaldía también reporta la repavimentación de más de 60 calles en las 33 colonias de la demarcación. A estas acciones se suma el programa Brilla Cuauhtémoc, que registra 60 mil luminarias nuevas o rehabilitadas, según el balance del segundo año de gobierno.

En las labores de recuperación y mantenimiento participan habitantes de las colonias, organizaciones y empresas. Entre las colaboraciones mencionadas por la alcaldía se encuentran BBVA México, en Plaza Lieja, así como Aspen Institute, Amazon México y Musco Internacional, en el Parque Pentatlón.