Edomex genera cerca de 17 mil toneladas de residuos al día (Especial)





El Estado de México genera cerca de 17 mil toneladas de residuos al día, por lo que autoridades estatales y representantes de más de 50 empresas se reunieron en Metepec para intercambiar propuestas y tecnologías orientadas a reducir la cantidad de desechos y aprovechar los materiales mediante prácticas de economía circular.

El Tercer Encuentro Basura Cero se realizó en el Parque Ambiental Bicentenario, con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), encabezada por Alhely Rubio Arronis, quien llamó a trasladar las experiencias y propuestas presentadas a acciones concretas en municipios, empresas, escuelas, espacios públicos y hogares.

La funcionaria señaló que el volumen de residuos que se produce diariamente en la entidad requiere modificar los hábitos de producción, consumo y disposición de desechos, además de promover la participación de autoridades, instituciones educativas, empresas y ciudadanía.

Explicó que durante décadas ha predominado un modelo de producción basado en extraer recursos naturales, fabricar productos, utilizarlos y desecharlos, lo que provoca la pérdida de materiales que podrían tener un nuevo uso y aumenta la cantidad de residuos destinados a disposición final.

Frente a ese esquema, la estrategia Basura Cero plantea prevenir la generación de desechos y promover la reutilización y el reciclaje, con el propósito de mantener los materiales en circulación durante más tiempo y reducir los efectos ambientales sobre el agua, el suelo, los bosques y la calidad del aire.

Recordó que las dos primeras ediciones del encuentro abordaron los desafíos relacionados con el aumento de los residuos, así como las posibilidades de utilizar la innovación tecnológica y la economía circular para atender esta problemática.

En esta tercera edición, las empresas participantes compartieron experiencias, productos y alternativas tecnológicas para el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos.

Promueven la economía circular

Como parte del programa, Santiago Reyes Decelis, director de Asuntos Técnicos y Responsabilidad Social de Iniciativa GEMI (Global Environmental Management Initiative), impartió la ponencia “Implementación de la Economía Circular”.

Los asistentes también recorrieron espacios de exhibición en los que se presentaron productos y tecnologías destinados al tratamiento de residuos y al aprovechamiento de materiales que pueden reincorporarse a los procesos productivos.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó a los distintos sectores a adoptar prácticas para disminuir la generación de basura y extender la vida útil de los recursos, tanto en las actividades económicas como en la vida cotidiana.

Al encuentro asistieron Gerardo García González, director general de Protección y Restauración del Medio Ambiente, así como representantes de diversas secretarías del Gobierno del Estado de México.

La dependencia planteó que la reducción de residuos requiere la participación coordinada de los sectores público y privado, las instituciones educativas y la población, con medidas que permitan disminuir los desechos desde su origen y aprovechar los materiales antes de que lleguen a los sitios de disposición final.