Detienen a tres personas por presunta posesión de droga en Atizapán

Tres personas fueron detenidas por elementos de Seguridad Pública y Seguridad Vial en el municipio de Atizapán de Zaragoza, luego de que durante un recorrido de vigilancia fueran sorprendidas en un vehículo que circulaba de manera irregular y en cuyo interior se encontraron envoltorios con cápsulas que contenían una sustancia con características similares a la cocaína en piedra.

Los hechos ocurrieron sobre el boulevard Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia La Ermita, donde los elementos de seguridad realizaban recorridos preventivos como parte de las acciones para combatir los delitos y mantener el orden en las calles del municipio.

Durante la vigilancia, los uniformados observaron un automóvil que llamó su atención debido a la manera irregular en que circulaba, por lo que decidieron marcarle el alto para realizar una revisión.

Tras intervenir la unidad, los policías localizaron varios envoltorios con cápsulas que contenían una sustancia con características similares a la cocaína en piedra, por lo que procedieron a detener a los tres ocupantes del vehículo.

Posteriormente, las personas detenidas fueron trasladadas y puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de los detenidos ni sobre la cantidad de sustancias que fueron encontradas durante la intervención.

Estas acciones forman parte de los operativos de vigilancia que se realizan en Atizapán de Zaragoza para atender posibles actividades delictivas, entre ellas el narcomenudeo, una problemática que representa un riesgo para la seguridad de las familias y las comunidades.

El narcomenudeo es uno de los delitos que requiere atención de las autoridades, debido a que la distribución y comercialización de sustancias ilícitas puede afectar principalmente a niñas, niños y jóvenes, además de generar otros problemas relacionados con la violencia y la inseguridad.

Por ello, las autoridades municipales reiteraron la importancia de mantener la colaboración entre la ciudadanía y las corporaciones de seguridad, ya que los reportes y denuncias pueden contribuir a identificar situaciones sospechosas y atender posibles delitos.

Asimismo, hicieron un llamado a las personas que hayan sido víctimas de algún delito o que tengan conocimiento de posibles actividades ilícitas para presentar su denuncia ante las instancias correspondientes.

Con estas intervenciones, el gobierno municipal busca mantener la vigilancia en las principales vialidades y colonias de Atizapán, así como reforzar las acciones para prevenir la venta y distribución de drogas en el territorio municipal.