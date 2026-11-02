Maldita Vecindad pone a bailar a Naucalpan durante el festival Las Cuatro Casas 2026

Al ritmo del Ska, rock y danzón, la agrupación mexicana Maldita Vecindad hizo vibrar a cientos de asistentes durante su presentación en el festival Las Cuatro Casas 2026, donde distintas generaciones se reunieron para disfrutar de una noche llena de música, recuerdos y tradición.

El concierto convirtió a Naucalpan en un espacio de convivenca, donde familias, jóvenes y adultos s dieron cita para cantar y bailar los temas más representativos de la banda, que a lo largo de su trayectoria se ha convertido en un referente de la música mexicana y de la cultura urbana.

Desde los primeros acordes, el público respondió con entusiasmo y acompañó a la agrupación en cada interpretación. Entre brincos, baile y coros, los asistentes demostraron que sus canciones continúan vigentes yforman parte de la memoria musical de arias generaciones.

La mezcla de ska, rock y otros ritmos característicos de Maldita Vecindad dio un ambiente especial a esta celebración, que también buscó mantener vivas las tradiciones relacionadas con el Día de Muertos.

El festival Las Cuatro Casas 2026 reunió distintas expresiones culturales y artísticas en torno a una de las celebraciones más representativas de México. En esta ocasión, la música se convirtió en una forma de recordar, compartir y fortalecer los lazos entre los habitantes del municipio.

Uno de los elementos que destacó durante la presentación fue la convivencia entre personas de distintas edades, quienes encontraron en las canciones de la agrupación un motivo para reunirse y disfrutar de una misma celebración.

La noche también estuvo marcada por el ambiente alusivo a la temporada de Día de Muertos, donde la música y las referencias a la muerte se mezclaron con el baile y la alegría de los asistentes.

Con esta presentación, Maldita Vecindad ofreció un espectáculo en el que la nostalgia y la fiesta se encontraron, demostrando que la música puede convertirse en un punto de unión para la comunidad.

Así, Naucalpan vivió una noche en la que el barrio cantó, bailó y recordó al ritmo de una de las bandas más representativas del rock mexicano, en una celebración donde, incluso, la Muerte salió a bailar.