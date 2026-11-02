Edomex dona 460 kilos de ropa a refugios para mujeres en situación de violencia

Con el objetivo de dar una segunda vida útil a prendas y paralelamente beneficiar a las mexiquenses que reciben atención en los nueve Refugios para Mujeres en Situación de Violencia y 2 Casas de Transición, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), donó 460 kilogramos de ropa a la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres).

La ropa se recolectó en diversos eventos denominados “Trueque Verde”, que fomentan la reutilización de productos y la participación social en el cuidado del medio ambiente. Cabe señalar que antes de su entrega, las prendas pasaron por un proceso de desinfección para su uso en condiciones de higiene.

Esta colaboración forma parte de un convenio entre ambas dependencias que busca desarrollar políticas públicas, programas y acciones que favorezcan la participación de las mujeres en la transformación del entorno y la protección ambiental.

Con dicha donación, la SMAyDS no solo fomenta una cultura de consumo responsable, sino que contribuye a reducir la generación de residuos mediante el aprovechamiento de artículos que aún tienen vida útil.

La dependencia estatal destacó que la economía circular busca reducir el uso de recursos naturales, los residuos y las emisiones, así como conservar el valor de los productos y materiales durante el mayor tiempo posible mediante su reutilización, reparación, renovación y reciclaje.

Entre los nueve Refugios, ocho son destinados a Mujeres en Situación de Violencia, sus hijas e hijos, y uno especializado en la atención de Mujeres de la Diversidad Sexual. Estos espacios brindan protección, resguardo, atención integral y acompañamiento para salvaguardar la vida, la integridad y contribuir a la restitución de sus derechos.

Las dos Casas de Transición, otorgan acompañamiento a las mujeres y sus hijas e hijos para avanzar hacia una vida independiente, libre de violencia, en condiciones de seguridad y estabilidad.