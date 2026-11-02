Más de 80 mil personas visitan el Panteón de Xoco por Día de Muertos

Más de 80 mil personas han visitado el Panteón de Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, durante las celebraciones de Día de Muertos, en las que se realizaron homenajes a los difuntos y actividades culturales dirigidas a las familias.
El camposanto recibió a visitantes que acudieron a recordar a sus seres queridos y participar en la programación organizada por la demarcación bajo el concepto “Piel de Maíz, Corazón de Dulce”.
Las actividades incluyeron expresiones artísticas, muestras de folclore y decoración con flores de cempasúchil y papel picado. Entre los asistentes también hubo visitantes nacionales y extranjeros, así como representantes diplomáticos de Israel, Malasia, Pakistán, Bulgaria, Costa de Marfil, Jordania, Belice, Guatemala y Rusia.
La alcaldía realizó trabajos de mantenimiento y acondicionamiento en el Panteón de Xoco y en el Espacio Cultural de Uxmal, donde también se desarrolló una cartelera artística.
Las labores reportadas incluyeron poda de árboles, barrido, pintura, limpieza, reparación de luminarias y colocación de ornamentación floral.
En materia de seguridad, elementos del programa Blindar BJ360° mantienen el operativo especial “Día de Muertos 2026”, con recorridos de vigilancia, acciones de prevención del delito y presencia policial en las zonas de mayor concentración de personas.
El dispositivo tiene como objetivo facilitar la movilidad y mantener el orden durante las actividades conmemorativas.
La alcaldía informó que el Panteón de Xoco permanecerá abierto este lunes 2 de noviembre hasta las 23:00 horas, para que las familias puedan acudir a visitar las tumbas de sus seres queridos.