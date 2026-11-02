Visitan más de 150 mil personas Coyoacán por Día de Muertos; reportan saldo blanco

Más de 150 mil personas visitaron Coyoacán este fin de semana

Más de 150 mil personas acudieron al Centro Histórico de Coyoacán durante las celebraciones de Día de Muertos, del viernes al domingo, periodo en el que las autoridades de la alcaldía reportaron saldo blanco, pese a incidentes menores como personas extraviadas, atenciones médicas y la detención de un hombre señalado por el presunto robo de un teléfono celular.

De acuerdo con el balance de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRyPC), durante los festejos se reportaron dos personas extraviadas y tres atenciones médicas: dos por caídas a nivel de suelo y una por una cardiopatía que presentó un turista extranjero, quien fue trasladado a un hospital.

Como parte del operativo de seguridad, la demarcación instaló nueve filtros de acceso en las inmediaciones del Centro Histórico, donde se restringió el ingreso de objetos considerados peligrosos, entre ellos motosierras de gasolina, cuchillos, machetes, armas de fuego, pistolas de balines y réplicas de armas.

También se impidió el acceso con bebidas alcohólicas en botellas, latas o termos, así como con motocicletas, bicicletas y vehículos eléctricos, cuyos usuarios debían descender para continuar el recorrido a pie.

Personal de Protección Civil y de Escudo Coyoacán realizó recorridos de supervisión en la romería instalada en el centro de la demarcación, con el propósito de verificar las instalaciones de gas, los equipos de primeros auxilios y los extintores de los puestos, además de vigilar las inmediaciones de la ofrenda monumental colocada en el Palacio de Cortés.

En materia de seguridad, las autoridades informaron sobre la detención de una persona señalada por presuntamente sustraer el teléfono celular de uno de los visitantes, quien fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Por otra parte, con apoyo del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), se suspendió un evento privado que pretendía reunir a más de 500 personas en un predio de la colonia Cantil del Pedregal, donde se tenía previsto realizar un concurso de disfraces.

La alcaldía indicó que el inmueble no contaba con las autorizaciones ni las medidas de Protección Civil necesarias para realizar un festejo de esa magnitud, por lo que se colocaron sellos de suspensión y se impidió su realización.

Mientras tanto, en los cinco panteones de la demarcación, administrados directamente por pueblos y barrios, personal de Escudo Coyoacán mantuvo recorridos de vigilancia ante la llegada de visitantes durante las jornadas de domingo y lunes.