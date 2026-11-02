Metro se coloca en la pole position durante el GP de México 2026 desplazando a miles de fanáticos durante el fin de semana

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro adelantó dos horas la apertura de cinco líneas para facilitar el traslado de los asistentes al Gran Premio de México de Fórmula 1, que se realizó este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, las líneas 1, 2, 3, 7 y 9 comenzaron a operar a las 5:00 horas, en lugar de las 7:00 horas habituales de los domingos, con el propósito de facilitar la llegada de los aficionados y su regreso al concluir las actividades deportivas.

De acuerdo con el organismo, el traslado de los asistentes se realizó sin incidencias. La regulación de la circulación de los trenes permitió mantener el flujo de pasajeros y evitar la saturación de andenes, principalmente en las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y Velódromo, ubicadas cerca del recinto automovilístico.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, mantuvo comunicación con las áreas operativas y de Seguridad Institucional para coordinar la atención a los usuarios y el funcionamiento del servicio durante la jornada.

Además de facilitar la movilidad, el STC se sumó al ambiente de la Fórmula 1 con la exhibición del monoplaza de la Escudería Metro en el vestíbulo de la estación Ciudad Deportiva, de la Línea 9.

Durante el fin de semana, miles de aficionados aprovecharon la presencia del automóvil, que porta el logotipo del organismo, para tomarse fotografías y selfies, tanto de manera individual como en compañía de familiares y amigos.

La exhibición convirtió a la estación en un punto de encuentro para los seguidores del automovilismo que utilizaron el Metro para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez y disfrutar de las actividades del Gran Premio.