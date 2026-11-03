Atizapán fortalece coordinación entre gobiernos para atender retos de seguridad

Con el propósito de reforzar las estrategias de prevención del delito y mejorar las condiciones de seguridad en las colonias, el gobierno de Atizapán de Zaragoza mantiene las reuniones de la Mesa de Paz, un espacio de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para analizar problemáticas y establecer acciones conjuntas en beneficio de la población.

A través de estos encuentros, las autoridades buscan fortalecer el intercambio de información, dar seguimiento a las situaciones que se presentan en las comunidades y establecer mecanismos de colaboración para atender los desafíos en materia de seguridad pública.

Uno de los principales objetivos de la Mesa de Paz es mantener una comunicación permanente entre las instituciones responsables de la seguridad, a fin de compartir información que permita identificar necesidades específicas en el municipio y diseñar estrategias de atención de acuerdo con las condiciones de cada zona.

Durante las reuniones también se revisan las situaciones reportadas en las distintas colonias, con la intención de dar seguimiento a las problemáticas que afectan a las familias y coordinar las intervenciones necesarias entre las dependencias participantes.

La coordinación institucional contempla el establecimiento de estrategias preventivas, el intercambio de información y la suma de capacidades operativas para contribuir a la protección de los habitantes de Atizapán.

Asimismo, estos espacios permiten mantener una agenda de trabajo común entre las autoridades, con el propósito de evitar esfuerzos aislados y fortalecer la atención de los problemas de seguridad desde una perspectiva de colaboración.

El gobierno municipal destacó que la seguridad pública requiere trabajo constante, comunicación y participación de las instituciones, por lo que las reuniones de la Mesa de Paz forman parte de las acciones para mantener el seguimiento de los retos que enfrenta el territorio.

Con estas actividades, Atizapán busca dar continuidad a las estrategias de prevención del delito y reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, bajo el objetivo de proteger a las familias y atender las necesidades de seguridad en las comunidades.