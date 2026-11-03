Suma Cuautitlán Izcalli cuatro asesinatos; despliegan 150 policías contra obra infantil





Un total de cuatro personas fueron asesinadas en tres ataques armados registrados en menos de 24 horas en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. En ese contexto, el gobierno municipal, encabezado por el morenista Daniel Serrano Palacios, fue señalado por desplegar alrededor de 150 policías y 35 patrullas para impedir una representación teatral infantil de Día de Muertos.

El operativo se realizó el lunes 2 de noviembre en el fraccionamiento San Antonio, donde la diputada local del PAN, Joanna Felipe Torres, había organizado una función gratuita de la obra La Llorona, como parte de las actividades culturales de la temporada.

De acuerdo con la legisladora, aunque la representación ya había sido suspendida, los elementos de seguridad permanecieron en el sitio e intervinieron con las familias que acudieron al lugar, entre ellas niñas y niños.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Felipe Torres aseguró que los policías continuaron intimidando a los asistentes, pese a que los organizadores habían desistido de realizar la actividad.

“Nosotros ya no estamos haciendo absolutamente nada para realizar la obra, pero estas personas lo único que hacen es amedrentar a la gente que sí llegó”, afirmó.

La diputada también señaló que algunos uniformados tocaron sus armas frente a los asistentes y que, según les informaron, tenían instrucciones de retirar a las personas que permanecían en el lugar.

“Ya nos dijeron que tienen órdenes de realizar lo que sea necesario para que la gente que está aquí se mueva”, sostuvo.

El PAN del Estado de México informó que en el despliegue participaron aproximadamente 150 policías, 35 patrullas y elementos de la Guardia Nacional. Además, denunció la detención de integrantes del equipo de la legisladora, entre ellos Luis Ricardo Gómez, por cuya liberación exigió.

Tres ataques armados en menos de 24 horas

El despliegue policial ocurrió después de una jornada de violencia que dejó cuatro personas asesinadas y varios lesionados en el municipio.

Entre la tarde del sábado 31 de octubre y la mañana del domingo 1 de noviembre se registraron tres ataques armados en las colonias Infonavit Norte y La Quebrada, así como en la Unidad Ferrocarrilera.

El primero ocurrió en un establecimiento dedicado a la venta de micheladas, donde dos hombres fueron asesinados por disparos de arma de fuego.

Posteriormente, otro ataque contra personas que se encontraban reunidas en un domicilio dejó una persona muerta y tres lesionadas.

La cuarta víctima fue localizada sin vida en la Unidad Ferrocarrilera, con impactos de bala.

Ante ambos acontecimientos, la diputada panista cuestionó las prioridades del gobierno municipal por la cantidad de elementos y vehículos destinados a impedir una actividad cultural, mientras habitantes de Cuautitlán Izcalli enfrentan hechos de violencia.

“Es indignante que usen a nuestra policía contra las familias y contra los niños”, reclamó.