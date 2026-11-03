¿Habrá paro en el Metro CDMX? Trabajadores darán un mensaje; esto es lo que está pasando (Pexels)

Los trabajadores del Sistema Colectivo Metro han dado a conocer, mediante avisos que han circulado en distintas estaciones, que el próximo miércoles 4 de noviembre ofrecerán una conferencia de prensa. Es por eso que entre las personas han surgido dudas sobre posibles afectaciones en el servicio del metro. Aquí te decimos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Habrá paro en el Metro CDMX?

Hasta este momento no se ha anunciado que vaya a haber un paro o afectaciones en el servicio del metro de la CDMX durante este miércoles 4 de noviembre. No obstante, se podría esperar que, si las autoridades no responden las inconformidades del personal, se podría plantear la idea de realizar un paro como forma de protesta.

Cabe recordar que los trabajadores ya han realizado este tipo de protesta, como la del pasado 10 de abril de 2026, cuya vez se redujo más del 50% de la operación de este transporte debido a que no se llegaron a acuerdos entre el sindicato y el Gobierno.

Entre las razones por las que los trabajadores protestaron se encuentra la falta de mantenimiento que se le da a este transporte, lo cual pone en peligro tanto a usuarios como a los trabajadores.

También señalaban que una parte de los trenes operan sin el mantenimiento adecuado; algunos superaban los kilómetros recomendados, además del incremento en las fallas y los retrasos, así como la falta de refacciones para los trenes.

¿Qué pasará en el Metro CDMX este miércoles 4 de noviembre?

De acuerdo a los avisos que han circulado en las estaciones del metro, los trabajadores han anunciado tanto a los usuarios como a los medios de comunicación que el día miércoles 4 de noviembre se llevará a cabo una conferencia de prensa.

Se tiene planeado que el evento empiece a partir de las 15:00 horas, afuera de la estación del metro Revolución. La conferencia tiene el objetivo de dar a conocer toda la problemática que existe dentro de este transporte usado por miles de personas a diario en la CDMX.