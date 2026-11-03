Línea 3 del Metro cumple 56 años y se prepara para una renovación histórica

Línea 3 del Metro CDMX

El 20 de noviembre de 1970 comenzó la historia de una de las rutas más importantes del Metro de la Ciudad de México. Ese día fue inaugurado el primer tramo de la Línea 3, que conectaba Tlatelolco con Hospital General, con apenas siete estaciones y una extensión de 5.4 kilómetros.

Con el crecimiento de la ciudad, la llamada línea verde amplió su recorrido. En diciembre de 1979 llegó a Indios Verdes y, en agosto de 1983, alcanzó su actual terminal Universidad, hasta consolidarse como una ruta de 21 estaciones y 23.6 kilómetros de longitud.

A lo largo de estos 56 años, se ha convertido en un corredor fundamental para estudiantes, trabajadores y miles de personas que diariamente se trasladan entre el norte, centro y sur de la capital.

A más de cinco décadas de su inauguración, la Línea 3 se prepara para una de las transformaciones más importantes de su historia, con un proyecto de renovación integral impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina.

Con una inversión estimada de 41 mil millones de pesos, se contempla la adquisición de 45 trenes nuevos, la sustitución de vías, la modernización de los sistemas eléctricos y de control, así como la rehabilitación de sus 21 estaciones.

El proyecto busca reducir los tiempos de espera y mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y comodidad para las personas usuarias.

Como parte de las acciones de mejoramiento, durante 2026 se realizaron trabajos de rehabilitación en la estación Universidad, que incluyeron la renovación de pisos, iluminación, techumbres y áreas de circulación.

Las obras principales de modernización están previstas para iniciar en 2027 y se desarrollarán por etapas para reducir las afectaciones al servicio.

A 56 años de aquel primer recorrido entre Tlatelolco y Hospital General, la Línea 3, se prepara para una nueva etapa que busca transformar la manera de viajar de miles de personas en la Ciudad de México.